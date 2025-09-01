Lovitură pentru naționala lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 15:24
290 citiri
Lovitură pentru naționala lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Daniel Bîrligea Foto: Facebook / Daniel Bîrligea

CFR Cluj și FCSB au terminat nedecis, 2-2 (2-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Accidentat, Daniel Bîrligea a devenit indisponibil pentru meciurile naționalei.

Daniel Bîrligea îii dă bătăi de cap selecționerului României, Mircea Lucescu, în vederea campaniei de calificare la Mondialul din 2026. Jucătorul FCSB-ului nu s-a prezentat la reunirea lotului de la Mogoșoaia din cauza problemei musculare cu care s-a ales în meciul cu CFR Cluj.

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.

Programul partidelor:

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Naţională, Bucureşti)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

