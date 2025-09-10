„Demisia, demisia”. Lucescu a vorbit despre o eventuală plecare de la națională: „Naționala trebuie să-și continue activitatea”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:09
432 citiri
„Demisia, demisia”. Lucescu a vorbit despre o eventuală plecare de la națională: „Naționala trebuie să-și continue activitatea”
Mircea Lucescu FOTO Facebook Echipa nationala a Romaniei

Mai mulţi suporteri ai echipei naţionale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marţi seară, la plecarea de la stadion.

”Demisia, demisia” şi ”Jos Lucescu” au fost scandările fanilor, potrivit imaginilor prezentate de Digi Sport.

Întrebat în conferinţa de presă dacă se gândeşte să plece de la naţională, Mircea Lucescu a răspuns: ”Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Ştiu cum s-a pregătit acest meci şi eram sigur că vom câştiga acest meci. Echipa naţională trebuie să îşi continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să ştiţi că Cipru poate să câştige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicaţi la Viena, au fost împiedicaţi de arbitraj în Bosnia.”

Lucescu a fost întrebat şi de AntenaSport dacă mai are putere să continue, iar răspunsul său a fost: “Nu ştiu, o să vedem.”

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
Dennis Drăguș, atacantul echipei naționale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru și spune că trebuie să avem încredere până la final. „Din păcate așa se...
Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, marți seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menționând că în repriza a...
#nationala, #mircea lucescu, #cipru , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump "a explodat": "Taci! Nu asculti niciodata! De-aia esti de mana a doua"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tara cat doua sectoare ale Bucurestiului, in fata unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat incredibil pentru Moldova: au pierdut cu 11-1. Ce au făcut Bosnia și Austria
  2. „Demisia, demisia”. Lucescu a vorbit despre o eventuală plecare de la națională: „Naționala trebuie să-și continue activitatea”
  3. Salvați de juniori! Naționala U21 și-a făcut treaba în San Marino și visează la un nou european
  4. A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
  5. Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”
  6. Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize mari la Erevan și Baku
  7. Ce se va întâmpla la meciul dintre Canada și Israel, din Cupa Davis. Situație fără precedent
  8. FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie
  9. Real Madrid va boicota, pentru a doua oară consecutiv, cea mai importantă gală din fotbalul mondial
  10. Îngenuncheați și în Cipru! Rezultat teribil pentru națională, la Nicosia. Șanse tot mai mici să mergem la Mondial