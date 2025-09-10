„Demisia, demisia”. Lucescu a vorbit despre o eventuală plecare de la națională: „Naționala trebuie să-și continue activitatea”

Mai mulţi suporteri ai echipei naţionale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marţi seară, la plecarea de la stadion.

”Demisia, demisia” şi ”Jos Lucescu” au fost scandările fanilor, potrivit imaginilor prezentate de Digi Sport.

Întrebat în conferinţa de presă dacă se gândeşte să plece de la naţională, Mircea Lucescu a răspuns: ”Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Ştiu cum s-a pregătit acest meci şi eram sigur că vom câştiga acest meci. Echipa naţională trebuie să îşi continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să ştiţi că Cipru poate să câştige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicaţi la Viena, au fost împiedicaţi de arbitraj în Bosnia.”

Lucescu a fost întrebat şi de AntenaSport dacă mai are putere să continue, iar răspunsul său a fost: “Nu ştiu, o să vedem.”

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

