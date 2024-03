Gest surprinzător la naționala României. Jucătorii convocați care au refuzat să mai vină la lot

Noul antrenor al echipei naţionale de handbal masculin, George Buricea, a declarat, miercuri, că jucătorii Nicuşor Negru (CS Dinamo), Cristian Ghiţă ( AHC Potaissa Turda) şi Adrian Vlad Rotaru (CSM Bucureşti) au decis să nu mai participe la acţiunile primei reprezentative ale României.

Aflat înaintea primului său meci în funcţia de selecţioner, amicalul cu Macedonia de Nord, Buricea a explicat că alţi doi jucători, Saeid Heidarirad şi Alexandru Ghivil, vor fi convocaţi în viitor chiar dacă nu pot fi prezenţi la această acţiune.

"Sunt entuziasmat să încep un nou capitol din viaţa mea, în calitate de antrenor al echipei naţionale. Mă bucur foarte tare că pregătirea şi meciurile cu Macedonia de Nord vor avea loc la Brăila, oraşul în care m-am născut şi îi aştept pe toţi brăilenii mei să vină pentru a ne susţine. Am convocat jucătorii pe care i-am considerat că sunt în acest moment în cea mai bună formă, cu menţiunea că Nicuşor Negru, Cristian Ghiţă şi Vlad Rotaru au ales să nu mai participe la acţiunile naţionalei. Pe lista mea de convocări a fost şi Saeid Heidarirad, doar că în acest moment, din cauza unei probleme personale, nu va putea participa la dubla cu Macedonia de Nord, de la Brăila. La fel şi Alexandru Ghivil, pe care l-am convocat iniţial, dar din cauza unei accidentări nu va putea fi alături de noi", a menţionat el.

Buricea a afirmat că aşteaptă determinare, sacrificiu, curaj şi mândria că îşi reprezintă ţara de la toţi jucătorii care doresc să evolueze pentru reprezentativa României.

"În această perioadă am avut discuţii şi cu alţi jucători pe care îi am în vedere, pentru acţiunile echipei naţionale, aşadar lista de selecţie este deschisă. Am vorbit şi cu Javier Humet, dar nu este refăcut 100% din punct de vedere fizic, iar de la Ante Kuduz aşteptăm un răspuns final. Pentru mine este important să văd la jucătorii mei: determinare, sacrificiu, curaj şi mândria că îşi reprezintă ţara", a adăugat el.

Buricea, care l-a înlocuit în funcţia de selecţioner al României pe spaniolul Xavi Pascual (CS Dinamo), a convocat pentru dubla amicală cu Macedonia de Nord (15 şi 16 martie) următorii 20 de jucători: portari - Ionuţ Iancu (CSA Steaua), Dan Vasile (CSM Constanţa), Alin Cozmaciuc (CS Dinamo Bucureşti); extreme dreapta - Ionuţ Nistor Ioniţă (CSM Constanţa), Roland Thalmaier (AHC Potaissa Turda); interi dreapta - Demis Grigoraş (Benfica Lisabona), Nicuşor Ungureanu (CSA Steaua); centri - Daniel Stanciuc (CS Dinamo), Liviu-Emil Caba (CSM Constanţa), Andrei Drăgan (CSM Constanţa), Călin Căbuţ (CSM Constanţa); interi stânga - Robert Militaru (CS Dinamo), Gabriel Ilie (CSM Constanţa), Andrei Buzle (CB Granollers), Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare); extreme stânga - Sabin Constantina (CSA Steaua), Alexandru Andrei (CSM Constanţa); pivoţi - Călin Dedu (CS Dinamo), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Zavi Dumitrana (HC 2012 Buzău).

