Parada modei la naționala României. Cum s-au îmbrăcat Ianis Hagi și Mihăilă după euro-golurile din Turcia FOTO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 15:55
Ianis Hagi FOTO FB echipa nationala

Naționala României se pregătește pentru meciurile cu Moldova (9 octombrie, amical) și cu Austria (12 octombrie, în preliminariile CM 2026), ambele pe Arena Națională.

Jucătorii naționalei României au început să sosească la baza de pregătire de la Mogoșoaia, după meciurile din acest weekend de la echipele de club.

La reunire, tricolorii au impresionat cu ținutele purtate, așa cum se poate vedea în imaginile de mai jos, ”campioni” la acest capitol fiind Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, cei doi români care au făcut furori în Turcia cu golurile marcate.

Ianis Hagi a marcat primul său gol în Turcia. Fiul lui Gheorghe Hagi, proaspăt convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, a înscris un gol superb, direct din lovitură liberă. Fotbalistul de 26 de ani a marcat în minutul 14 al partidei cu nou-promovata Gençlerbirliği, fosta echipă a lui Daniel Popa. Este primul gol al lui Ianis în Turcia.

Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzație, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei.

Mihăilă a fost introdus pe teren în min. 65 și a închis tabela (min. 90+1), cu un șut din propria jumătate de teren, pe care portarul spaniol Julian nu a reușit să îl apere.

