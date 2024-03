Rezultat fenomenal pentru Columbia, viitoarea adversară a României, ajunsă la 20 de meciuri fără înfrângere

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-1), vineri seara, într-un meci amical desfăşurat pe Arena Naţională din Bucureşti.

Dennis Man (23) a marcat golul tricolorilor, după ce oaspeţii au deschis scorul prin Jamie Reid (7), în prima partidă de pregătire a echipei antrenate de Edward Iordănescu pentru EURO 2024.

România nu a făcut un joc prea bun, suferind mai ales în flancul stâng, în faţa unei echipe tinere, rapide şi disciplinate, aflată în reconstrucţie.

România rămâne cu doar două victorii în nouă meciuri contra Irlandei de Nord.

Tricolorii se pot revanşa în următorul lor test, meciul amical de marţi, cu Columbia, care va avea loc pe Civitas Metropolitano din Madrid.

Columbia a înregistrat vineri un rezultat fenomenal, reușind să învingă Spania, la Londra, scor 1-0, ajungând astfel la o serie de 20 de meciuri fără înfrângere.

Colombia beat Spain 1-0 at the London Stadium to extend their run to 20 games without losing.

Nestor Lorenzo's side haven't lost since a 1-0 defeat against Argentina in Cordoba on February 1st 2022. pic.twitter.com/Fa4OFTfNSL