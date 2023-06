România învinge Danemarca și rămâne în cursa pentru evitarea retrogradării din prima divizie europeană

Naţionala de volei masculin a României a învins miercuri, la Braşov, reprezentativa Danemarcei, în penultimul meci din grupa A a Golden League.

Tricolorii s-au impus cu scorul de 3-1, pe seturi 29-27, 22-25, 25-21, 25-19.

Tot miercuri se joacă meciul dintre liderul Turcia şi Portugalia, aflată pe locul 2.

În urma victoriei cu danezii, tricolorii au 6 puncte în clasament şi împart locurile 3-4 cu nordicii.

În primele meciuri din grupa A, România a obţinut rezultatele: 0-3 cu Portugalia, 0-3 cu Danemarca, 3-2 şi 2-3 cu Turcia.

Ultimul meci din grupa A va avea loc duminică, în deplasare, cu Portugalia. România nu mai are şanse la Final Four (Zadar, 24-25 iunie), unde ajunge prima clasată în fiecare grupă, plus gazda Croaţia, însă tricolorii luptă pentru evitarea ultimului loc în grupă şi, implicit, retrogradarea în Silver League.

Participarea în Golden League este o etapă importantă de pregătire pentru echipa României înaintea Campionatului European din acest an.

