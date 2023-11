Cine va fi selecționerul României în campania pentru CM 2026: ”Asta o știe numai el”

Cu Edi Iordănescu pe bancă, naționala României s-a calificat la Euro 2024, însă gândurile oficialilor din Federație zboară deja și spre următoarea campanie de calificare, la Campionatul Mondial din 2026, programat în SUA, Canada și Mexic.

Astfel, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a declarat că principalul scop este păstrarea lui Edi Iordănescu.

”Să știi că atunci când a fost problema continuității, a fost prioritar pentru noi să vedem că Edi este un antrenor devotat, modern, un antrenor care știe, un antrenor care trăiește zi de zi ca să ajungă la performanță.

Nu s-a bazat pe întâmplare, a vrut să construiască și a reușit. Președintele, eu și care mai suntem, am văzut modul în care se manifestă el în cadrul acestei meserii, ca și în celelalte cazuri, cu Rădoi de exemplu, de care nu am vrut să ne despărțim, cu Contra la fel.

Ei au continuat munca de zi cu zi la club, asta a fost dorința lor. La națională e o muncă mai mult de analiză. Asta o știe numai el, dacă vrea să rămână. Noi vrem.

Probabil cu mult înainte de EURO o să luăm o hotărâre. Da, o să-i propunem prelungirea contractului, nu e normal?

Probabil că dacă era alt selecționer și s-ar fi manifestat la fel ca Edi în cadrul activității zi de zi la federație ar fi fost același scenariu.

Chiar dacă am pierdut calificări sau am ajuns la baraj, noi am propus continuitate și lui Mirel, și lui Contra. Nu cred că federația a făcut o țintă din demiterea antrenorilor”, a declarat Mihai Stoichiță.