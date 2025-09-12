Exercițiu NATO cu peste 5000 de militari în România și Bulgaria, în următoarele săptămâni. Franța trimite 2400 de militari în plus, pe lângă cei staționați deja în România

Autor: Mihai Diac
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:53
Franța mărește cu 2400 de oameni numărul de militari din România - FOTO Facebook / Ministère des Armées

Peste 5.000 de militari din zece țări membre NATO vor participa la exercițiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25), care se va desfășura pe teritoriile României și Bulgariei în următoarele săptămâni.

Exercițiul propriu-zis este programat în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie 2025, însă primele coloane de tehnică militară vor intra în România începând cu 20 septembrie, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României, la data de 12 septembrie 2025.

Exercițiul a fost planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, urmând a se derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

Exercițiul are ca obiectiv principal "integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE" și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

După cum se știe, NATO a luat decizia să înființeze Grupuri de Luptă în anul 2014, imediat după ce Rusia a ocupat peninsula Crimeea. Grupul de Luptă din România este condus de Franța.

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați, suplimentar, pe teritoriul României. În paralel, în Bulgaria, va desfășura exerciții Grupul de Luptă NATO condus de Italia.

România participă la exercițiu cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, cu unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

"Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România", precizează MApN.

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO a fost înființat la 1 septembrie 2015, prin hotărârea Parlamentului României nr. 32 din 23 iunie 2015, cu misiunea de a coordona operațiile de apărare colectivă pe flancul sud-estic al NATO, în special în România și Bulgaria.

Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România a fost constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, "ca element central al posturii de descurajare și apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina".

Grupul NATO din România, cu sediul la Cincu (județul Brașov), cuprinde aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania "și reprezintă angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre", precizează MApN.

Exact în perioada în care NATO desfășoară exercițiul militar DAFA 25 în România și Bulgaria, Rusia și Belarus desfășoară, pe teritoriul Republicii Belarus, un exercițiu denumit Zapad ("Vest").

