Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 21:56
278 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc, șeful statului explicând că faptul că actul normativ nu are încă norme de aplicare, deși a fost adoptat de Parlament în primăvara anului trecut, nu împiedică intervenția autorităților în situații precum cele pentru care legea a fost elaborată.
Întrebat dacă lipsa normelor de aplicare a legii privind dronele care intră în spațiul aerian românesc are vreun impact asupra modului în care autoritățile pot acționa în astfel de circumstanțe, președintele Nicușor Dan a răspuns negativ.
”Procedurile sunt bine definite, a fost legea în Parlament și după aceea a fost CSAT care a clarificat. Este clar, în ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia este clar cine intervine, cine dă comanda, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic”, a afirmat Dan, miercuri seară, la TVR 1.
Legea care permite doborârea dronelor pe teritoriul României a fost adoptată de Parlament în primăvara acestui an.
Președintele a afirmat și că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.
”În cadrul NATO există niște proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a subliniat șeful statului.
Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă de securitate în ceea ce privește România în urma incidentului din Polonia, șeful statului a răspuns că România va aplica aceleași proceduri pe care le-a aplicat Polonia, împreună cu partenerii din NATO, dacă se va afla într-o situație similară.
”România este stat NATO, în cadrul NATO există niște proceduri, bineînțeles că eu nu o să descriu operațiunile militare – în cadrul NATO există niște proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a spus Nicușor Dan.
Președintele a spus că acțiunile ar fi derulate de România și de aliații săi din NATO ”pentru că de aia e important să ai parteneriate bilaterale și să faci parte din organizații”.
Nicușor Dan a precizat că, în discuțiile cu partenerii din NATO, România și-a exprimat solidaritatea cu Polonia.
”Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta și am participat la această consultare care va continua. Polonia și prin asta țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și că au o reacție care este în timp real”, a mai afirmat Nicușor Dan.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Rusia încalcă spațiul NATO
Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc, șeful statului explicând că faptul...
Liderul AUR, George Simion, a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, cu drone.
Simion, care l-a susținut în alegeri pe noul...
Președintele american Donald Trump a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian al Poloniei.
Trump a postat pe rețeaua Truth Social un mesaj...
Armata poloneză a doborât, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei....
Armata rusă a dat asigurări miercuri, 10 septembrie, că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a...
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat oficial, postat și pe X, că Washingtonul este pregătit să apere "fiecare centimetru...
Analistul economic Andrei Caramitru spune miercuri, 10 septembrie, că Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa.
Afirmația lui Caramitru vine după ce mai multe drone rusești...
Polonia invocă Articolul 4 din Tratatul NATO după 19 intruziuni în spațiul său aerian, marcând o mobilizare rapidă a Alianței pentru consultări și sprijin defensiv. Premierul Donald Tusk...
România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a acționa prompt, în eventualitatea în care și-n țara noastră s-ar petrece un incident precum cel din Polonia, a transmis...
Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă...
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19...
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă.
Noul...
Reacție neașteptată din partea Belarusului, după ce Polonia a anunțat public faptul că a doborât mai multe drone rusești, care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez. Autoritățile...
”Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare”, declară politologul Cristian Pîrvulescu...
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că...
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei după ce Polonia a doborât mai multe drone intrate în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În timp ce premierul Donald Tusk...
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, și nu au...
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea...
Nu reusiti deloc sa scrieti... Vezi tot