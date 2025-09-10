Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 21:56
Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc, șeful statului explicând că faptul că actul normativ nu are încă norme de aplicare, deși a fost adoptat de Parlament în primăvara anului trecut, nu împiedică intervenția autorităților în situații precum cele pentru care legea a fost elaborată.

Întrebat dacă lipsa normelor de aplicare a legii privind dronele care intră în spațiul aerian românesc are vreun impact asupra modului în care autoritățile pot acționa în astfel de circumstanțe, președintele Nicușor Dan a răspuns negativ.

”Procedurile sunt bine definite, a fost legea în Parlament și după aceea a fost CSAT care a clarificat. Este clar, în ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia este clar cine intervine, cine dă comanda, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic”, a afirmat Dan, miercuri seară, la TVR 1.

Legea care permite doborârea dronelor pe teritoriul României a fost adoptată de Parlament în primăvara acestui an.

Președintele a afirmat și că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

”În cadrul NATO există niște proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a subliniat șeful statului.

Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă de securitate în ceea ce privește România în urma incidentului din Polonia, șeful statului a răspuns că România va aplica aceleași proceduri pe care le-a aplicat Polonia, împreună cu partenerii din NATO, dacă se va afla într-o situație similară.

”România este stat NATO, în cadrul NATO există niște proceduri, bineînțeles că eu nu o să descriu operațiunile militare – în cadrul NATO există niște proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a spus că acțiunile ar fi derulate de România și de aliații săi din NATO ”pentru că de aia e important să ai parteneriate bilaterale și să faci parte din organizații”.

Nicușor Dan a precizat că, în discuțiile cu partenerii din NATO, România și-a exprimat solidaritatea cu Polonia.

”Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta și am participat la această consultare care va continua. Polonia și prin asta țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și că au o reacție care este în timp real”, a mai afirmat Nicușor Dan.

