O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană

Un fermier din Estonia a găsit, pe terenul lui, rămășițele unei drone pe atac și un crater provocat de explozia dronei, transmite postul public eston ERR. Descoperirea a fost făcută luni, 25 august, după-amiază, dar drona căzuse în Estonia cu o zi înainte. Autoritățile de la Tallinn au intrat în alertă.

Fermierul a sunat la 112 ca să anunțe că a găsit drona explodată pe câmpul său. Serviciul de Securitate Internă (ISS, n.r. echivalentul SRI) a început o anchetă, în cooperare cu parchetul general.

„Pe baza unor date foarte preliminare, avem motive să credem că aceasta ar putea fi o dronă ucraineană care viza obiective din interiorul Rusiei, dar a fost deviată de la traseul său de sistemele de bruiere a GPS și de alte măsuri de război electronic folosite de Rusia, ceea ce a dus la virarea în spațiul aerian estonian. În acest moment, nu există nimic care să indice că ar putea fi o dronă rusească”, a declarat șeful ISS, Margo Palloson.

„La fața locului, bucăți ale dronei de luptă au fost găsite împrăștiate pe teren și un crater post-explozie clar identificabil era vizibil”, a spus el. „Pe baza unor date foarte preliminare, estimăm că drona s-a prăbușit deja în primele ore ale zilei de duminică, în jurul orei 4-5 dimineața.”

Palloson a spus că, dacă drona ar fi căzut peste o clădire rezidențială, ar fi putut provoca pagube extinse.

El a spus că este posibil ca drona să fi intrat în spațiul aerian eston fie din spațiul aerian rusesc, fie din cel leton: „Se investighează încă de unde a venit drona.”

Șeful Centrului de Informații al Forțelor de Apărare, colonelul Ants Kiviselg, a reiterat presei că bruiajul rusesc al GPS are ca scop protejarea activelor strategice ale Rusiei și nu este direcționat către Estonia sau alți aliați NATO.

Kiviselg a subliniat că nivelul de amenințare din Estonia nu s-a schimbat.

Ministru: Obiectele care zboară la joasă altitudine sunt dificil de detectat

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că piesele dronei au ajuns în Estonia deoarece Rusia își continuă războiul, iar Ucraina se apără. El a spus că a vorbit luni cu omologul său ucrainean.

Ministrul a declarat că recentele incursiuni ale dronelor în țările vecine Ucrainei sunt legate de bruierea și falsificarea semnalului GPS al Rusiei.

„Rusia folosește bruiaje și falsificare GPS foarte puternice în apropierea granițelor noastre. Drept urmare, într-o zi o dronă ajunge în Lituania, a doua zi în Letonia, iar acum una a ajuns în Estonia. Aceste obiecte zboară la altitudini foarte mici pentru a evita detectarea de către Rusia și tocmai de aceea sunt dificil de detectat”, a declarat ministrul pentru ziarul Postimees.

