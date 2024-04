Secretarul general la Alianţei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg declară că scandalurile „inacceptabile” de spionaj şi de complot proruse dezvăluite în Germania şi în Regatul Unit nu vor împiedică susţinerea NATO a Ucrainei, relatează AFP.

Jens Stoltenberg şi Olaf Scholz au pledat în favoarea livrării unor sisteme de tip Patriot suplimentare Ucrainei.

„Asemenea acte sunt periculoase şi inacceptabile”, a denunţat vineri, 26 aprilie, la Berlin, într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul Olaf Scholz secretarul general al NATO.

Good to meet @Bundeskanzler Olaf Scholz. #Germany makes major contributions to Allied security & is the biggest European contributor of military aid to #Ukraine. The fact that Germany now invests 2% GDP in defence matters for us all. pic.twitter.com/91bhh38i5X