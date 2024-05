NATO, cerere expresă pentru sprijinul Ucrainei. „A venit timpul ca aliații să ridice restricțiile” VIDEO

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliaţilor Ucrainei să ridice interdicţiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei, într-un interviu acordat The Economist, preluat de mai multe publicații internaționale.

Ucraina le cere aliaţilor săi, mai ales Statelor Unite, să o autorizeze să folosească armamentul pe care aceştia i-l furnizează împotriva unor ţinte militare pe teritoriul rus.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg declară revistei britanice că este de aceeaşi părere cu ucrainenii.

„A venit timpul ca aliaţii să reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restricţii pe care le-au impus utilizării armamentului trimis Ucrainei”, în contextul ofensivei ruse în Harkov, ”aproape de frontieră”, a declarat el în acest interviu publicat vineri de către The Economist.

Luarea Ucrainei posibilităţii de a folosi aceste arme împotriva unor ţinte militare legitime pe teritoriul rus face foarte dificil ca ea să se apere”, pledează el.

”Unii aliaţi au ridicat deja aceste restricţii”, a subliniat Stoltenberg, referindu-se la Regatul Unit.

Însă mai mulţi aliaţi ai Kievului, ca Statele Unite, refuză în continuare acest lucru.

”Dacă refuzaţi Ucrainei dreptul de a lovi ţinte militare pe teritoriul (rus), atunci le devine complicat să-şi impună respectarea dreptului de a se apăra”, subliniază Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, the head of NATO, discusses the war in Ukraine with @zannymb, our editor-in-chief: https://t.co/Qx1RVwhmnb pic.twitter.com/wHAaM9OgHx