Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit marți, 15 martie cu liderii europeni la Londra și și-a exprimat frustrarea față de NATO din cauza refuzului lor de a implementa o zonă de excludere a zborurilor.

Zelenski a spus că NATO este „cea mai puternică alianță din lume” – dar „unii dintre membrii acestei alianțe sunt hipnotizați de agresiunea rusă”, scrie BBC.

„Auzim o mulțime de conversații despre cel de-al treilea război mondial, despre care se presupune că ar putea începe dacă NATO va închide cerul ucrainean pentru rachete și avioane rusești și, prin urmare, zona umanitară de excludere a zborului nu a fost încă stabilită”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a mai precizat că ”aceasta permite armatei ruse să bombardeze orașe pașnice și să arunce în aer blocuri de locuințe, spitale și școli”.

De asemenea, Zelenski a mai spus liderilor europeni că, în prezent, oamenii lui se bazează mai degrabă pe sprijinul partenerilor internaționali decât pe alianța NATO.

”Desigur, Ucraina nu este membră NATO, înțelegem asta. Am auzit de mulți ani despre ușile deschise, dar am auzit și că nu putem intra pe acele uși”, a spus președintele Ucrainei.

Însă a adăugat că alte țări care se învecinează cu Rusia ar trebui să se gândească la „capacitățile lor independente de apărare” în afara NATO.

Zelenski spune că proviziile primite din străinătate se termină rapid și sunt nevoiți să folosească echipament capturat de la ruși.

„Suma pe care o primim pe săptămână este folosită de obicei de noi în 20 de ore”

El a salutat sancțiunile occidentale, dar a spus că nu sunt suficiente pentru a pune capăt agresiunii ruse și a cerut un embargo comercial complet. Președintele Ucrainei a mai criticat și firmele care au continuat să facă afaceri cu Rusia. ”Navele marinei ruse ar trebui să fie interzise din porturile din întreaga lume și toate băncile ruse să fie excluse din sistemul de mesagerie financiară Swift”, a spus acesta.

Preşedintele Ucrainei i-a mai avertizat pe liderii Forţei expediţionare comune (JEF), condusă de Marea Britanie, că Europa va avea de suferit dacă ”Ucraina nu va rezista”, iar ajutorul pe care statele europene îl oferă statul ucrainean reprezintă, de fapt, ajutor pentru întreg continentul, conform CNN.

”Cu toţii suntem ţinta Rusiei şi, prin urmare, totul va merge împotriva Europei dacă Ucraina nu va rezista, aşa că aş dori să vă ajutaţi oferindu-ne ajutorul vostru”, s-a adresat Zelenki JEF prin intermediul unei conferinţe video.

În cea de-a 20-a zi a războiului din Ucraina, Zelenski a spus: ”Facem tot posibilul pentru a obţine avioanele de luptă cu reacţie şi sistemele de apărare antirachetă” de care ţara are nevoie.

”Vrem să avem garanţii de încredere pentru noi şi, prin urmare, pentru dumneavoastră”, a spus el la întâlnirea de la Londra, găzduită de premierul britanic, Boris Johnson.

”Încă putem să oprim uciderea oamenilor şi asta este ceva ce putem face împreună – să oprim distrugerea democraţiei şi să o facem acum, pe pământul nostru, altfel, vor veni şi la voi”, a avertizat el.

În apelul său pentru asistenţă, liderul ucrainean a adăugat că propagandiştii ruşi ”continuă să spună că războiul din Ucraina este doar începutul... ei instaurează frică şi vor urma alte ţări europene, spun asta acum şi îi menţionează pe mulţi dintre cei care mă ascultă chiar acum”.

La rândul său, Boris Johnson, premierul Marii Britanii a transmis într-o postare pe Twitter că va continua să-l sprijine pe Volodimir Zelenski înăsprind sancțiunile impuse Rusiei.

”Președintele Zelenski a mobilizat opinia mondială împotriva brutalității lui Vladimir Putin.

Vom continua să-l sprijinim pe el și pe poporul său – înăsprind sancțiunile economice și oferind sprijin pentru a-i ajuta pe ucraineni să se protejeze de bombardamente”, a scris Boris Johnson pe Twitter.

President @ZelenskyyUa has mobilised world opinion against the brutality of Vladimir Putin.

We will continue to support him and his people –tightening economic sanctions and providing support to help Ukrainians protect themselves from bombardment. pic.twitter.com/wBDaGNKtXH