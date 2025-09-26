Rusia nu ia în serios îndemnul lui Trump ca țările NATO să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: "Manevră politică pentru negocieri"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:54
162 citiri
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse - FOTO X@_MariaZakharova

Regimul de la Kremlin susține că nu ia în serios posibilitatea ca țările NATO, urmând îndemnul lansat de președintele SUA, Donald Trump, să încerce să doboare avioanele rusești care le intră în spațiul aerian.

Un comentariu în acest sens a transmis Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-un interviu difuzat, la data de 26 septembrie 2025, de agenția de presă de stat a Rusiei, TASS.

"Cred că este o tactică, o strategie, o manevră politică pentru negocieri”, a susținut Zaharova, referindu-se la mesajul difuzat de președintele Trump.

Replica acesteia vine după ce, la data de 23 septembrie, în contextul unei întâlniri cu președintele Zelenski, președintele Trump fusese întrebat de jurnaliști dacă este de părere că țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian.

"Da", a răspuns, la această întrebare, președintele SUA.

Mai multe țări europene membre NATO au raportat, în ultimele luni, tot mai frecvent, intrarea unor drone rusești și chiar a unor avioane militare rusești în spațiul lor aerian. Cel mai grav incident de acest tip a fost consemnat în Polonia. În spațiul aerian al Poloniei au intrat simultan 19 drone rusești, dintre care armata poloneză a doborât patru.

Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO
Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că țările membre NATO trebuie să doboare avioanele militare ale Rusiei, dacă acestea le intră ilegal în spațiul aerian. Liderul SUA a făcut...
Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Ministrul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Rusiei, avertizând că Marea Britanie este decisă "să intercepteze" avioane ale Rusiei care ar...
#NATO Rusia, #SUA NATO Rusia, #Trump Rusia, #Maria Zaharova, #avioane rusesti, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
