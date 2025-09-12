Incidentul cu dronele rusești din Polonia vine după cele din România și Țările Baltice, subliniază secretarul general NATO. Alianța crește forțele pe Flancul Estic. Prima reacție a României VIDEO

Incidentul produs de intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, care este parte a spațiului aerian al NATO, nu este primul de acest gen, ci vine după incidente similare care s-au înregistrat în România, Estonia, Letonia și Lituania, a avertizat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Liderul NATO a transmis acest mesaj într-o conferință de presă desfășurată în ziua de vineri, 12 septembrie 2025.

„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o până acum. Dar ceea ce s-a întâmplat miercuri nu este un incident izolat”, a subliniat Rutte, referindu-se la intrarea a circa 20 de drone rusești deasupra Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Potrivit acestuia, indiferent dacă aceste încălcări ale spațiului aerian al NATO sunt intenționate sau nu, „ele rămân periculoase și inacceptabile”.

Această serie de incidente arată că „nesăbuința Rusiei în aer, de-a lungul Flancului Estic, este în creștere ca frecvență”, consideră secretarul general al Alianței.

În acest context, NATO va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela de Est), care va întări capacitatea Alianței pe Flancul Estic. Pentru această operațiune vor fi aduse forțe din mai multe țări aliate, dintre care Rutte a menționat Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania.

„Eastern Sentry va aduce flexibilitate și forță suplimentară și va transmite clar mesajul că, în calitate de alianță defensivă, suntem întotdeauna pregătiți să ne apărăm”, a subliniat secretarul general al NATO.

Ads

La rândul său, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO din Europa, a susținut că reacția rapidă a NATO în Polonia a demonstrat forța Alianței.

„Sunt extrem de mândru de modul în care am răspuns. Această fermitate va continua odată cu Eastern Sentry. Chiar dacă atenția noastră imediată este asupra Poloniei, situația depășește granițele unei singure națiuni”, a avertizat generalul Grynkewich.

Generalul a precizat că a ordonat ca "Eastern Sentry" să înceapă chiar în această seară - 12 septembrie. Cu privire la armamentul care va fi rezervat pentru această acțiune, generalul a vorbit despre avioane Rafale ale Franței și avioane F-16 ale Danemarcei.

În paralel, un comunicat al NATO anunță că în viitoarea operațiune vor fi implicate două avioane F-16 și o fregată din Danemarca, trei avioane Rafale ale Franței și patru avioane Eurofighter ale Germaniei.

Ads

„Va dura ceva timp până vom pune totul la punct cu noile contribuții care au sosit și vom continua să lucrăm la acest lucru și să perfecționăm planul operațiunii, mergând mai departe, dar aceasta începe imediat”, a explicat generalul Grynkewich. Alianța Atlantică va învăța din experiența Ucrainei în războiul ei contra Rusiei, inclusiv în ceea ce privește utilizarea senzorilor și a armelor cinetice și non-cinetice, în contextul discuțiilor despre un posibil „zid de drone” care să apere întregul continent european.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță trebuie să fie liniștiți de reacția noastră promptă din această săptămână și de anunțul de astăzi. NATO va continua să apere fiecare centimetru din teritoriul său”, a subliniat comandantul trupelor NATO din Europa.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României a transmis un comunicat scurt, imediat după anunțul făcut de secretarul general al NATO.

“Anunțul Secretarului General al NATO și al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe", a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Ads

"Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența și capacitatea de reacție necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare”, a precizat ministrul român al Apărării.

Ads