Kremlinul, avertizat de europeni în spatele ușilor închise. NATO este pregătită să răspundă cu forţă maximă la viitoare încălcări ale spaţiului său aerian

Diplomații europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forță maximă la viitoare încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile citați de Bloomberg.

Într-o întâlnire tensionată care a avut loc la Moscova, reprezentanții Marii Britanii, Franței și Germaniei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea a trei avioane de vânătoare MiG-31 deasupra Estoniei săptămâna trecută, potrivit oficialilor, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece discuțiile au avut loc în spatele ușilor închise. În urma discuției, aceștia au ajuns la concluzia că încălcarea a fost o tactică deliberată ordonată de comandanții ruși.

În timpul discuțiilor, un diplomat rus le-a spus europenilor că incursiunile au fost o reacție la atacurile ucrainene asupra Crimeei, au declarat oficialii. Kremlinul a declarat că aceste operațiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul NATO și, ca urmare, Rusia consideră că este deja angajată într-o confruntare care include și țările europene.

Partea rusă a luat notițe detaliate în timpul discuției, au declarat oficialii, ceea ce a determinat echipa europeană să speculeze că reprezentanții ruși au primit instrucțiuni să furnizeze o relatare detaliată a poziției NATO către superiorii lor.

Relatările despre întâlnirea de la Moscova arată că Putin a primit un avertisment mai ferm cu privire la valul de avioane și drone din spațiul aerian al Europei de Est și oferă o perspectivă asupra jocului riscant dintre cele două părți, comentează Bloomberg.

Un oficial al guvernului german a confirmat că a avut loc o întâlnire și că ambasadorii au transmis Moscovei că incursiunile trebuie să înceteze. Cancelarul Friedrich Merz a declarat joi că se coordonează cu Parisul, Londra și Varșovia și susține „toate măsurile necesare”.

Oficialii ruși au negat că avioanele lor au încălcat spațiul aerian estonian și au insistat că nu încearcă să testeze NATO. Aceștia au mai afirmat că un incident separat, în care drone au încălcat spațiul aerian polonez, a fost rezultatul unei erori.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că zborurile militare rusești sunt ghidate de normele internaționale.

PROBLEME PRACTICE ÎN APĂRAREA FRONTIEREI ESTICE A NATO

Membrii estici ai NATO s-au confruntat în această lună cu o serie de încălcări care au pus la încercare într-un mod fără precedent hotărârea alianței, într-un moment în care Vladimir Putin intensifică atacurile rusești asupra infrastructurii civile a Ucrainei, iar sprijinul SUA pentru Kiev este șovăielnic.

Președintele Donald Trump a îndemnat săptămâna aceasta Ucraina să recucerească toate teritoriile capturate de Rusia „cu sprijinul Uniunii Europene” și a definit rolul SUA ca fiind cel al furnizorului de arme pe care aliații le-ar putea cumpăra și trimite pe câmpul de luptă.

Dronele rusești au fost semnalate în România, Polonia și, posibil, Danemarca, iar avioanele de vânătoare au fost semnalate în Estonia.

„Dacă NATO va doborî un avion rus sub pretextul unei presupuse încălcări a spațiului său aerian, va fi război”, a declarat joi ambasadorul rus Aleksei Meșkov în cadrul unei emisiuni la postul de radio francez RTL.

Alți lideri NATO, printre care Giorgia Meloni din Italia, au îndemnat, de asemenea, la prudență, avertizând aliații să nu muște momeala Kremlinului, deși premierul olandez Dick Schoof a declarat că ar sprijini doborârea unui avion. „Rușii ar trebui să fie conștienți că acest lucru s-ar putea întâmpla dacă intră în spațiul aerian al NATO”, a declarat Schoof într-un interviu acordat joi la New York.

Incursiunile au scos la iveală și probleme mai practice legate de apărarea frontierei estice a NATO, notează Bloomberg. Autoritățile române au monitorizat o dronă rusă care a încălcat spațiul aerian al țării timp de 50 de minute la 13 septembrie. Deși a fost urmărită de două avioane de vânătoare F-16, decizia de a nu o doborî – invocând riscul căderii de resturi – a fost criticată inclusiv de fostul președinte al țării, Traian Băsescu.

Consiliul Suprem de Apărare al României a aprobat abia joi regulile de angajare pentru doborârea aeronavelor. Pentru autoritățile de la București, dilema ține și de lipsa fondurilor și a echipamentelor adecvate, potrivit unor oficiali familiarizați cu deliberările, scrie Bloomberg.

Doborârea unei drone cu rachete ale unui avion de luptă – așa cum s-a întâmplat în Polonia luna aceasta – este costisitoare și ineficientă, au spus oficialii. Sistemele anti-dronă similare celor utilizate în Ucraina – precum și instrumentele neletale, cum ar fi bruiajul și controlul cibernetic – sunt mai necesare, au spus ei.

