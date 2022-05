Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, l-a sunat sâmbătă, 14 mai, pe Vladimir Putin, pentru a-l informa că țara nordică va decide în următoarele zile dacă va solicita aderarea la NATO, a declarat biroul președintelui de la Helsinki.

Liderul finlandez i-a spus omologului său rus că invazia Ucrainei a „alterat mediul de securitate” pentru țara sa.

„Conversația a fost directă și a fost purtată fără agravări”, a spus Niinisto într-un mesaj pe Twitter.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9