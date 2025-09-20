Reacție halucinantă de la Moscova. Rușii neagă că ar fi încălcat spațiul aerian estonian cu trei avioane: "Au survolat la peste 3 kilometri distanță"

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:27
540 citiri
Mikoian-Gurevici MiG-31 FOTO Wikipedia

Cele trei avioane rusești MiG-31 pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spațiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spațiul aerian estonian nu a fost încălcat, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat citat de agenția TASS.

Estonia a protestat pe cale diplomatică față de Rusia cu privire la presupusa încălcare a spațiului aerian și a solicitat consultări NATO după incidentul cu avioanele de vânătoare rusești.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a declarat în reacție Ministerul rus al Apărării.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită și nu a încălcat spațiul aerian estonian”, dă asigurări Moscova.

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanță de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, susține Ministerul rus al Apărării.

Reacția, publicată târziu, după miezul nopții, intervine după ce guvernul de la Tallinn a acuzat vineri că trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, care este membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, după cum a declarat guvernul estonian, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni militare recente ale Rusiei care au agitat alianța militară occidentală.

Estonia a declarat că încălcarea spațiului aerian a avut loc vineri dimineață în zona insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, transponderele nu erau pornite și nu erau în contact cu controlul traficului aerian.

Avioane de vânătoare italiene F-35 staționate în Estonia în cadrul operațiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze și finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele rusești au fost ulterior „forțate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianței ca fiind „rapid și decisiv”.

În contextul tensiunilor deja ridicate din cauza războiului din Ucraina, incursiunea a avut loc la puțin peste o săptămână după ce în jur de 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Acest lucru a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele, iar oficialii occidentali să declare că Rusia testează pregătirea și hotărârea alianței.

De asemenea, incidentul de vineri din Estonia a avut loc la trei zile după ce Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare comune „Zapad-2025”, care au inclus repetarea lansării de arme nucleare rusești.

Autoritățile de la Tallinn au declarat că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă, perioadă în care aeronavele de mare viteză ar fi putut traversa zone întinse ale țării. „Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.

Deși incursiunile avioanelor rusești peste insula Vaindloo sunt destul de frecvente, ele nu durează de obicei atât de mult cât incidentul de vineri. „Este greu de crezut că acest lucru nu a fost intenționat”, a declarat pentru Reuters un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului.

