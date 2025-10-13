Avertisment serios din partea șefului serviciilor secrete germane. Rusia e pregătită să atace direct NATO înainte de 2029

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 17:26
568 citiri
Avertisment serios din partea șefului serviciilor secrete germane. Rusia e pregătită să atace direct NATO înainte de 2029
Martin Jaeger, șeful serviciului german de informații externe FOTO X/@GermanyNATO

Martin Jaeger, șeful serviciului german de informații externe (BND), a declarat luni că Rusia nu va ezita să lanseze un atac militar împotriva unui stat membru NATO, avertizând că Rusia - potrivit estimărilor spionajului german - ar fi pregătită 'să intre în conflict militar direct cu NATO', amenințare care ar putea interveni înainte de 2029, relatează Reuters și France Presse.

'Moscova consideră că are șanse realiste de a-și extinde zona de influență spre Vest și de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO', a declarat Martin Jaeger, în timpul unei audieri în Comisia de control parlamentar, în Bundestag.

Scopul Rusiei este de a intimida Europa până la paralizie și capitulare, a afirmat Jaeger, care a preluat conducerea BND la 15 septembrie.

'Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029, cel mai devreme. Suntem deja în focul acțiunii în prezent', a adăugat el.

Acest avertisment intervine după mai multe incidente în ultimele săptămâni în Europa, precum incursiuni de drone rusești în Polonia și încălcarea spațiului aerian al Estoniei de trei avioane de vânătoare ruse.

Germania însăși a fost victima unor survoluri de drone, acțiuni de sabotaj și campanii de dezinformare și de influență, cu umbra Moscovei planând asupra acestor evenimente.

'Mai mult, Europa cunoaște o pace glacială care poate să degenereze în orice moment în confruntare violentă. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă agravare a situației', a continuat Jaeger.

Sinan Selen, șeful Serviciului de informații interne german (BfV), audiat de asemenea, a fost de aceeași părere: 'Rusia își continuă în mod agresiv ambițiile politice împotriva Germaniei, a UE și a aliaților săi occidentali'.

'Serviciile ruse își modifică în permanență nivelurile de escaladare a activităților în scopul strategic de a slăbi democrațiile liberale. În consecință, detectăm un larg evantai de activități de spionaj, de dezinformare, de ingerință, de sabotaj și de atacuri cibernetice efectuate de actori și de state străine în Germania', a afirmat el.

'Rusia nu a uitat Războiul rece', a adăugat acesta, 'ceea ce înseamnă că instrumentele utilizate la vremea respectivă sunt disponibile în continuare'.

Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
Deputata PNL Raluca Turcan a susținut luni, 13 octombrie, că PSD 'pare mai preocupat să lovească în lideri liberali decât să consolideze guvernarea', iar 'atacurile constante' la adresa unor...
Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, a atras atenția luni, 13 octombrie, asupra pasivității tot mai mare a societății în fața unor decizii care...
#NATO sef servicii secrete germania, #Rusia atac NATO , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce i-a spus Gigi Becali sotiei sale, chiar inainte de miezul noptii: "Sa nu mai aiba astia ce face"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Solutia unui sofer roman de camion pentru a-si recupera salariile restante. "Il voi returna doar cand imi voi primi banii"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rușii, ironizați de șeful NATO în legătură cu submarinul "stricat" din largul coastelor Franței. Reacția Moscovei
  2. Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
  3. Avertisment serios din partea șefului serviciilor secrete germane. Rusia e pregătită să atace direct NATO înainte de 2029
  4. Moscova anunță un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire: Dizidentul Vladimir Kara-Murza, eliberat în schimbul de prizonieri Rusia - Occident
  5. Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
  6. Coliziune violentă între două trenuri. Două persoane sunt în stare critică, alte 100 fiind rănite. Unde s-a produs accidentul feroviar VIDEO FOTO
  7. Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"
  8. O judecătoare a întârziat 4 ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat. Acum ea e cea judecată
  9. Vicepreședinte al Parlamentului European, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere. "Nu, de data asta nu e vina medicilor. Soțul a refuzat..."
  10. Avertismentele ANSVSA anunță un risc crescut focare de boli care lovesc fermele cu animale. Ce măsuri iau autoritățile