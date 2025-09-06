Un fost comandant suprem al NATO cere aderarea Ucrainei la alianță. „Armata ucraineană va fi cea mai puternică din Europa. O vrem de partea noastră”

„Când războiul se va termina, armata ucraineană va fi cea mai puternică armată din Europa, așa că vrem să-i avem de partea noastră”, a declarat Philip M. Breedlove, fostul Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), într-un interviu pentru televiziunea publică cehă CT24. Mai mult decât atât, armatele occidentale au ce să învețe de la cea ucraineană, care duce un război modern și în continuă schimbare.

„Au piloți curajoși care încearcă să lupte la maximum și trebuie să-i ajutăm să se echipeze mai bine”, a spus el. De asemenea, a subliniat marele potențial al marinei, care se descurcă bine în lupta împotriva flotei rusești. „Așadar, armata ucraineană va fi în curând cea mai puternică armată din toată Europa când războiul se va termina, așa că, bineînțeles, vrem să-i avem de partea noastră”, a afirmat generalul Breedlove, care a fost la comanda militară a NATO între 2013 și 2016, adică atunci când a izbucnit războiul din Ucraina.

În prezent, există opinii politice diferite cu privire la posibila aderare a Ucrainei la NATO. De exemplu, președintele american Donald Trump, prim-ministrul slovac Robert Fico și prim-ministrul ungar Viktor Orbán sunt împotriva acestei idei. De exemplu, președintele ceh Petr Pavel și multe guverne din Europa de Vest sunt în favoare.

Breedlove a subliniat, de asemenea, că ucrainenii sunt acum cei mai buni în domeniul dronelor și devin unii dintre cei mai buni în apărarea anti-dronă. Generalul american a reamintit, de asemenea, că ucrainenii schimbă și modul în care se duce un război terestru. Au realizat toate acestea într-o situație în care au pierdut arme nucleare și o parte din forțele aeriene din cauza Memorandumului de la Budapesta din 1994, garantat de SUA și Rusia. „La începutul războiului, armata ucraineană nu era pregătită așa cum este astăzi. Au reușit să construiască o forță cu adevărat uimitoare tocmai sub presiunea evenimentelor de război”, a spus fostul Comandant Suprem Aliat în Europa.

„Trebuie să învățăm de la ei. Trimitem echipe acolo pentru a învăța cum să lupte cu drone. Vrem să folosim experiența pe care o au deja.” El a menționat că Alianța Nord-Atlantică nu avea sistemele logistice sau producția de muniție suficient de pregătite pentru acest război. „Am constatat că nu eram pregătiți în multe lucruri. Trebuie să lucrăm mai mult la asta.”

Potrivit generalului, Ucraina poate apoi învăța de la NATO „cum să-și dezvolte în continuare forțele aeriene sau marina, având în vedere că NATO și SUA au cele mai bune din lume.”

