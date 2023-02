NATO, noi planuri de a-l opri pe Putin: Decizii cruciale ce pot schimba soarta războiului din Ucraina

NATO continuă să ofere un sprijin militar important Ucrainei pentru a opri agresiunea Rusiei, începută în urmă cu aproape un an de zile. Acum, Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, va conduce reuniunea alianței de la Bruxelles de marți 14 februarie 2023, pentru a lua decizii cruciale pentru desfășurarea războiului declanșat de Vladimir Putin.

La summit vor lua parte reprezentanți militari de rang înalt din peste 50 de țări, care au furnizat arme Ucrainei și alte ajutoare. Reuniunea are loc în contextul în care în unele cercuri există îngrijorarea că propriile stocuri de arme ale Occidentului se epuizează după un an de aprovizionare a Kievului, potrivit The Washington Post.

În paralel se va desfășura și o întâlnire de două zile a miniștrilor Apărării din NATO la Bruxelles. La aceste summit-uri se așteaptă să se ia decizii importante privind noile ajutoare militare oferite de Occident Ucrainei, inclusiv furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune, tancuri, dar și avioane de luptă.

În urma succesului său recent de a face lobby pe lângă aliați pentru tancuri de luptă puternice, Kievul pare să spere că poate câștiga încrederea Occidentul și în privința avioanelor de luptă.

Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, Vadim Pristaiko, a declarat duminică pentru postul britanic de televiziune BBC că aliații s-au coalizat în cele din urmă în jurul trimiterii de arme cu rază lungă de acțiune și tancuri, și ar putea face acest lucru și în cazul avioanelor: "Să așteptăm și să vedem".

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski le-a cerut liderilor Uniunii Europene și britanici avioane de luptă în timpul călătoriei sale în Europa de Vest de săptămâna trecută. Duminică, Zelenski a anunțat sancțiuni pentru 200 de persoane care lucrează pentru industria nucleară rusă, fără a oferi detalii cu privire la ce ar implica sancțiunile. "Șantajul de radiații al Rusiei asupra lumii trebuie să fie pedepsit", a declarat el în discursul său nocturn, adăugând că Kievul va discuta această problemă "la diferite niveluri diplomatice săptămâna viitoare".

În schimb, mai multe zone metropolitane importante, inclusiv din regiunile Kiev, Odesa și Dnipropetrovsk, ar trebui să aibă acces nelimitat la electricitate luni, a anunțat compania de utilități Ukrenergo pe Telegram.

Într-o actualizare operațională de luni, forțele armate ucrainene au declarat că amenințarea unor noi lovituri aeriene și de rachete rusești pe teritoriul Ucrainei "rămâne ridicată".

În altă ordine de idei, răspunzând la afirmațiile din weekend potrivit cărora serviciul prin satelit Starlink ar fi fost restricționat în Ucraina, Elon Musk a scris pe Twitter că "Starlink este coloana vertebrală a comunicațiilor din Ucraina, în special la liniile de front, unde aproape toate celelalte conexiuni la internet au fost distruse", dar că "nu vom permite escaladarea conflictului care poate duce la al treilea război mondial".

El a precizat că "terminalele comerciale SpaceX, ca și alte produse comerciale, sunt destinate utilizării private, nu militare, dar nu ne-am exercitat dreptul de a le opri". SpaceX a acuzat armata ucraineană că folosește serviciul Starlink pentru a alimenta dronele care atacă pozițiile rusești.

