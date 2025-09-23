NATO a activat Articolul 4. Ambasadorii celor 32 de state membre au fost convocați și pregătesc o reacție după provocările repetate ale Rusiei

NATO a convocat ambasadorii la Bruxelles, la solicitarea Estoniei, după ce avioane rusești au pătruns în spațiul său aerian. O reuniune de urgență este menită să evalueze riscurile pentru securitatea statelor membre și să discute măsuri comune de răspuns într-o regiune baltică tot mai tensionată.

Ședința are loc la ora 11:00, ora României, arată Antena3 CNN.

Estonia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO. Avioanele de vânătoare rusești au survolat teritoriul Estoniei timp de 12 minute, ceea ce a generat proteste ale NATO și ale Uniunii Europene împotriva unei noi provocări din partea Moscovei, care însă a negat veridicitatea afirmațiilor despre eveniment. Articolul respectiv prevede consultări între membrii NATO în caz că unul din ei se consideră amenințat.

Recent, și Polonia a semnalat că aproximativ 20 de drone rusești au intrat ilegal în spațiul său aerian, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei. Incidentul a determinat ridicarea de la sol a unor avioane de vânătoare poloneze și olandeze din cadrul Alianței, care au doborât o parte din drone. Varșovia a convocat de asemenea consultări ale NATO conform Articolului 4.

O dronă rusească a intrat în 14 septembrie și în spațiul aerian al României, fiind interceptată de avioane de vânătoare românești și aliate.

Ads

A doua întâlnire, în doar două săptămâni

Este a doua oară, în mai puțin de două săptămâni, când Consiliul se întrunește pentru a discuta acuzații conform cărora Rusia a încălcat integritatea teritorială a unui stat membru NATO.

Cei cinci membri europeni ai Consiliului (Danemarca, Franța, Grecia, Slovenia și Regatul Unit) - toți membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) - au sprijinit solicitarea Estoniei, mai arată sursa citată. Consiliul este principalul organism de decizie politică al NATO.

Secretarul General adjunct pentru Europa, Asia Centrală și America, Miroslav Jenca, urmează să prezinte o informare, iar Estonia, Ucraina și, eventual, alte state din regiune urmează să participe la reuniune, în conformitate cu articolul 37 din regulamentul de procedură provizoriu al Consiliului, în timp ce Uniunea Europeană (UE) urmează să participe în conformitate cu articolul 39.

Ads

Estonia a declarat, în scrisoarea sa către NATO, că Rusia i-a încălcat spațiul aerian de patru ori în acest an, dar că incursiunea din 19 septembrie a marcat "o escaladare periculoasă", avioanele de vânătoare intrând la 10 km în spațiul aerian estonian și apropiindu-se la câteva minute de Talin, capitala țării.

Rusia a negat încălcarea spațiului aerian al Estoniei, susținând că avioanele sale zburau deasupra apelor internaționale în drumul de la o bază aeriană din nord-vestul Rusiei către Kaliningrad, exclava rusească situată la Marea Baltică, între țările NATO, Lituania și Polonia.

Recent, la 10 septembrie 2025, și Polonia a cerut NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, după incursiunea unor drone rusești în spațiul său aerian.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ decizional politic al organizației, s-a întrunit în 10 septembrie la nivel de ambasadori din cele 32 de țări NATO. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în context, că aliații și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul imprudent al Rusiei.

Ads