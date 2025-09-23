Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"

Aliaţii NATO au transmis un avertisment fără precedent Rusiei după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. În cadrul unei reuniuni tensionate a Consiliului de Securitate al ONU, Rusiei i s-a transmis că orice nou incident va fi întâmpinat cu doborârea aeronavelor implicate, au declarat oficialii occidentali.

Ministerul Apărării din Rusia a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaţionale”.

Estonia, membră NATO, a solicitat reuniunea după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul său aerian deasupra Golfului Finlandei, vineri. În cadrul reuniunii, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că Moscova riscă „o confruntare armată directă între NATO şi Rusia”.

„Alianţa noastră este defensivă, dar să nu vă faceţi iluzii... dacă va trebui să ne confruntăm cu avioane care operează fără permisiune în spaţiul aerian al NATO, atunci o vom face”, a spus ea. Şi în ceea ce a fost prima sa apariţie în calitate de nou ambasador al SUA la ONU, Michael Waltz a declarat Consiliului de Securitate că Statele Unite şi aliaţii săi „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

El şi-a încheiat discursul cu o promisiune fermă: ”Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spaţiul nostru fără permisiune – în mod deliberat sau „din greşeală” – şi este doborâtă, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniţi aici să vă plângeţi. Aţi fost avertizaţi. Vă mulţumesc”, a spus Sikorski.

Provocări deliberate

Ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat în cadrul reuniunii că „comunitatea internaţională trebuie să rămână fermă în cererea de încetare a acestor încălcări flagrante ale Cartei ONU, pentru a preveni o escaladare suplimentară”.

„Ameninţările şi provocările Rusiei nu vor slăbi hotărârea noastră de a sprijini Ucraina”, a adăugat el. Kaja Kallas, diplomatul de vârf al Uniunii Europene şi fostul prim-ministru al Estoniei, a declarat că consideră incidentul o „provocare deliberată”.

„Rusia testează graniţele europene şi subminează securitatea”, a spus ea.

Ministerul Apărării rus a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaţionale”. Această negare a fost repetată luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că acuzaţiile escaladează tensiunile.

În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate de luni, ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitry Polyanskiy, a reiterat negarea şi a susţinut că aeronavele au rămas în spaţiul aerian internaţional. El a acuzat Europa că „răspândeşte minciuni flagrante”.

Însă, ca răspuns la această afirmaţie, Tsahkna, reprezentantul Estoniei, a prezentat Consiliului hărţi şi înregistrări radar care arătau că avioanele au traversat spaţiul aerian al Estoniei.

El a arătat, de asemenea, fotografii ale avioanelor ruseşti, subliniind faptul că acestea erau „pregătite de luptă” şi înarmate cu rachete. Avioanele au rămas în spaţiul aerian timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO, a adăugat el.

