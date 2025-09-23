Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:20
1061 citiri
Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
Consiliul de Securitate ONU a transmis un avertisment Rusiei FOTO /unmissions.org

Aliaţii NATO au transmis un avertisment fără precedent Rusiei după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. În cadrul unei reuniuni tensionate a Consiliului de Securitate al ONU, Rusiei i s-a transmis că orice nou incident va fi întâmpinat cu doborârea aeronavelor implicate, au declarat oficialii occidentali.

Ministerul Apărării din Rusia a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaţionale”.

Estonia, membră NATO, a solicitat reuniunea după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul său aerian deasupra Golfului Finlandei, vineri. În cadrul reuniunii, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că Moscova riscă „o confruntare armată directă între NATO şi Rusia”.

„Alianţa noastră este defensivă, dar să nu vă faceţi iluzii... dacă va trebui să ne confruntăm cu avioane care operează fără permisiune în spaţiul aerian al NATO, atunci o vom face”, a spus ea. Şi în ceea ce a fost prima sa apariţie în calitate de nou ambasador al SUA la ONU, Michael Waltz a declarat Consiliului de Securitate că Statele Unite şi aliaţii săi „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

El şi-a încheiat discursul cu o promisiune fermă: ”Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spaţiul nostru fără permisiune – în mod deliberat sau „din greşeală” – şi este doborâtă, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniţi aici să vă plângeţi. Aţi fost avertizaţi. Vă mulţumesc”, a spus Sikorski.

Provocări deliberate

Ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat în cadrul reuniunii că „comunitatea internaţională trebuie să rămână fermă în cererea de încetare a acestor încălcări flagrante ale Cartei ONU, pentru a preveni o escaladare suplimentară”.

„Ameninţările şi provocările Rusiei nu vor slăbi hotărârea noastră de a sprijini Ucraina”, a adăugat el. Kaja Kallas, diplomatul de vârf al Uniunii Europene şi fostul prim-ministru al Estoniei, a declarat că consideră incidentul o „provocare deliberată”.

„Rusia testează graniţele europene şi subminează securitatea”, a spus ea.

Ministerul Apărării rus a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaţionale”. Această negare a fost repetată luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că acuzaţiile escaladează tensiunile.

În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate de luni, ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitry Polyanskiy, a reiterat negarea şi a susţinut că aeronavele au rămas în spaţiul aerian internaţional. El a acuzat Europa că „răspândeşte minciuni flagrante”.

Însă, ca răspuns la această afirmaţie, Tsahkna, reprezentantul Estoniei, a prezentat Consiliului hărţi şi înregistrări radar care arătau că avioanele au traversat spaţiul aerian al Estoniei.

El a arătat, de asemenea, fotografii ale avioanelor ruseşti, subliniind faptul că acestea erau „pregătite de luptă” şi înarmate cu rachete. Avioanele au rămas în spaţiul aerian timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO, a adăugat el.

Trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei
Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
07:20 - Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
Aliaţii NATO au transmis un avertisment fără precedent Rusiei după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. În cadrul unei reuniuni tensionate a...
ONU se reunește de urgență după ce avioanele rusești au intrat în Estonia. Articolul 4 din Tratatul NATO ar putea fi activat
Ieri, 07:43 - ONU se reunește de urgență după ce avioanele rusești au intrat în Estonia. Articolul 4 din Tratatul NATO ar putea fi activat
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență luni, 22 septembrie, la solicitarea Estoniei, după ce trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării deasupra...
Reacție halucinantă de la Moscova. Rușii neagă că ar fi încălcat spațiul aerian estonian cu trei avioane: "Au survolat la peste 3 kilometri distanță"
20.09.2025 08:27 - Reacție halucinantă de la Moscova. Rușii neagă că ar fi încălcat spațiul aerian estonian cu trei avioane: "Au survolat la peste 3 kilometri distanță"
Cele trei avioane rusești MiG-31 pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spațiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din...
Ucraina cere „un răspuns puternic”, după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. „O escaladare, Rusia va deveni mai arogantă și mai agresivă”
19.09.2025 23:51 - Ucraina cere „un răspuns puternic”, după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. „O escaladare, Rusia va deveni mai arogantă și mai agresivă”
Ucraina a denunțat vineri o 'escaladare' din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 rusești care intraseră în spațiul aerian estonian. 'Incursiunea...
Estonia activează articolul 4 al NATO, după ce Rusia i-a încălcat spațiul aerian cu avioanele MiG-31. „Este total inacceptabil”
19.09.2025 22:17 - Estonia activează articolul 4 al NATO, după ce Rusia i-a încălcat spațiul aerian cu avioanele MiG-31. „Este total inacceptabil”
Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei avioane ruseşti, a anunţat...
Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”
19.09.2025 20:27 - Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care...
România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
19.09.2025 19:24 - România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis vineri, 19 septembrie, că România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian, arătând că această acţiune este iresponsabilă şi arată...
Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă”
19.09.2025 18:59 - Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă”
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri, 19 septembrie, incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni...
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
19.09.2025 18:22 - Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri, 19 septembrie, în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico...
#NATO, #Rusia, #Estonia, #avertisment, #aeronave , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflatie, dar si la deficit bugetar. Marea risipa de la stat
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  3. Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
  4. Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
  5. Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
  6. Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri
  7. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  8. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  9. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  10. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa