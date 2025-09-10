De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol

Polonia invocă Articolul 4 din Tratatul NATO după 19 intruziuni în spațiul său aerian, marcând o mobilizare rapidă a Alianței pentru consultări și sprijin defensiv. Premierul Donald Tusk a subliniat că țara are nevoie de acțiuni concrete din partea aliaților, iar NATO a demonstrat deja capacitatea de a răspunde la amenințări. Moscova respinge acuzațiile privind implicarea sa, calificând dovezile ca fiind inexistente. Incidentul reamintește rolul strategic al Articolului 4, care permite coordonarea aliată fără a declanșa automat acțiuni militare colective.

Nu este prima dată când acest articol din Tratatul NATO este invocat. Și România a invocat acest articol în urmă cu trei ani, arată Libertatea.ro.

Articolul 4 prevede: „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți este amenințată.”

Turcia a fost primul stat care a invocat Articolul 4, pe 10 februarie 2003. Contextul era criza declanșată de războiul din Irak. Ankara se temea că un conflict în țara vecină ar putea afecta direct securitatea sa.

NATO a răspuns lansând Operațiunea „Display Deterrence”, care a inclus: desfășurarea de sisteme de apărare Patriot în Turcia; avioane AWACS pentru supraveghere aeriană; sprijin logistic și militar pentru protecția teritoriului turc.

„Sunt încântat să anunț că am reușit – împreună – să depășim impasul cu care ne-am confruntat în ultimele zile. Aceste măsuri sunt menite să ofere Turciei exclusiv asistență defensivă.”, declara atunci secretarul general al NATO, Lord Robertson, într-o conferință de presă din 16 februarie 2003, conform site-ului NATO.

De câte ori a fost invocat Articolul 4

De atunci, Articolul 4 al Tratatului NATO a mai fost invocat, ultima dată, în urmă cu doi ani, potrivit Human Security Centre:

- în 2012, Turcia – după doborârea unui avion militar de către Siria și, ulterior, după ce obuze siriene au ucis civili turci. Ca urmare, NATO a desfășurat rachete Patriot pe teritoriul turc.

- în 2014, Polonia – în urma anexării Crimeei de către Rusia și a intensificării conflictului din Ucraina.

- în 2015, Turcia – după un atentat terorist pe teritoriul său, Ankara a cerut consultări cu aliații. în 2020, Turcia – în urma uciderii a peste 30 de soldați turci într-un atac aerian sirian la Idlib.

- în 2022, flancul estic – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au cerut invocarea Articolului 4 chiar în ziua invaziei ruse în Ucraina (24 februarie).

Dacă Articolul 4 înseamnă că vor avea loc consultări politice și nu obligă statele membre la acțiuni militare, dar creează cadrul pentru o poziție comună și măsuri preventive, Articolul 5 al NATO activează clauza de apărare colectivă. Acesta prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Atunci, aliații decid împreună ce acțiuni iau, inclusiv militare.

ARTICOLUL 5: „Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord ca, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individual sau colectiv recunoscut prin Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părțile atacate prin efectuarea imediat, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice. Orice astfel de atac armat și toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale.”

Articolul 5 a fost invocat o singură dată în istorie: după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite, conform Aljazeera.

