Dacă Rusia atacă Flancul Estic al NATO, Alianța are nevoie de zece zile până să activeze Articolul 5. Ce țară ar fi ocupată prima

În cazul unui atac al Rusiei împotriva unei țări de pe Flancul Estic al NATO, conducerea Alianței Atlantice ar avea nevoie de zece zile până să activeze Articolul 5, prin care să ofere sprijin țării atacate, susține un studiu realizat de "Centre for the Study of New Generation Warfare".

Acest grup de analiză militară, cu sediul la Washington, a dezvoltat "un joc de război" pe computer, care simulează un posibil atac rusesc asupra Flancului Estic al NATO, în anul 2027, informează ziarul german Bild, citat de Observator News.

În scenariu se simulează un atac al Rusiei asupra celor trei state baltice. Într-o asemenea situație, conducerea NATO ar avea nevoie de 10 zile până la "a invoca Articolul 5".

Până la acel moment, Rusia ar avea timp să ocupe Letonia iar apoi să atace Lituania din Letonia, din Belarus și din Kaliningrad. Lituania ar fi "devastată și parțial ocupată", spun autorii studiului.

În prezent, aproximativ 800 de militari ai Germaniei sunt staţionaţi în Lituania. Pentru a evita un scenariu dezastruos, cum este și cel prezentat de ziarul Bild, până la sfârșitul anului 2027, contingentul german din Lituania ar trebui să ajungă la nivelul unei brigăzi complete, adică să numere 4.800 de militari.

De asemenea, bugetul destinat Apărării ar trebui să crească, în țările NATO, până la 4 la sută din PIB.

Ads