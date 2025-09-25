Avioane de luptă japoneze au ajuns pentru prima dată în Germania. Știrea a pus internauții pe jar. „Să sune cineva în Italia, se reunește trupa”

Pentru prima dată în istorie, avioane militare ale Japoniei au ajuns în Germania. Mai precis, două avioane F-15 au aterizat marți la baza aeriană Laage din nord-estul Germaniei. Avioanele aparțin bazei aeriene Chitose a ASDF din prefectura Hokkaido, în nord. Informația s-a răspândit rapid în cercurile militare de pe X, iar secțiunile de comentarii sunt pline de referiri la vechea alianță din cel de-al Doilea Război Mondial dintre Germania și Japonia. Unii chiar se întreabă unde este Italia, a treia parte a Axei.

Avioane de vânătoare F-15 au fost trimise în Statele Unite, Canada, Marea Britanie și Germania în perioada 14 septembrie - 1 octombrie. Germania este ultima destinație. Misiunea este concepută pentru a consolida cooperarea cu aceste țări prin schimburi de informații în domeniul apărării. Aceasta marchează prima trimitere de avioane de vânătoare japoneze în Europa și Canada.

🇺🇸🇨🇦🇯🇵🇬🇧🇩🇪 You are witnessing another historic moment! #JASDF #F15 s have arrived in 🇩🇪 for the first time! #GeneralMorita and Lt Gen Neumann Chief of Luftwaffe also observed this moment together at Laage Air Base.Joint press conference was held. #AtlanticEagles pic.twitter.com/XtRTBE0DIX — Japan Air Self-Defense Force (@JASDF_PAO_ENG) September 23, 2025

Forțele Aeriene Germane au prezentat avioanele sale Eurofighter, care desfășoară activități de supraveghere în Europa de Est ca parte a forței de răspuns rapid a NATO.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Japoneze (ASDF), generalul Morita Takehiro, a declarat că securitatea zonei euro-atlantice și a celei indo-pacifice este inseparabilă și interconectată. El a continuat spunând că ASDF speră să aprofundeze cooperarea în apărare și schimburile cu Germania.

Inspectorul Forțelor Aeriene Germane, generalul-locotenent Holger Neumann, a declarat că cele două părți au convenit să colaboreze pentru a apăra societățile și democrațiile bazate pe reguli dincolo de regiunile Asiei, Europei și Americii de Nord, scrie postul public japonez NHK.

Luftwaffe, numele actual al forțelor aeriene germane, a amintit că avioane militare ale Germaniei au ajuns în Japonia în 2022, pentru prima dată. „Niciun drum nu pare lung atunci când ai un prieten alături” este un proverb japonez citat în comunicatul Luftwaffe. „Astăzi facem istorie din nou. Zburăm aripă lângă aripă”, a spus generalul Holger Neumann, inspectorul (comandantul) Forțelor Aeriene Germane.

Șefii celor două forțe aeriene iarăși aliate au făcut și o fotografie impresionantă - au stat pe rampa deschisă a unui avion de transport german Airbus A-400M, în timp ce în spatele lor se vedeau două F-15 japoneze și două Eurofighter Typhoon germane.

🇩🇪🇯🇵 Bundeswehr and Japan Air Force Chiefs with F-15J and Eurofighter in background. pic.twitter.com/KytqINzbSp — Clash Report (@clashreport) September 24, 2025

Fotografia s-a răspândit rapid pe X, iar comentariile amintesc de vechea relație dintre Germania și Japonia, puteri ale Axei în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Unde sunt italienii? Le e frică de înălțime sau au schimbat deja tabăra?”

„Să sune cineva în Italia, se reunește trupa!”

„Din poză lipsește italianul.”

„Ca polonez, nu îmi place această fotografie.”

În discuție s-a băgat și analistul militar polonez Jaroslaw Wolski. A pus și el pe X fotografia cu cei doi generali care își dau mâna și aer și a scris pe X „Vă rog să îmi spuneți că fotografia a fost făcută de un italian”

Proszę - powiedzcie że zdjęcie wykonał Włoch; ) Kontekst: Japończycy na swoich F-15 przylecieli do Niemiec na ćwiczenia - w tym z EF2000. I przy tej okazji powstała ta -epicka - fotka. pic.twitter.com/xibA9at2Kp — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) September 25, 2025

