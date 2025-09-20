Se cere doborârea avioanelor rusești care mai încalcă spațiul aerian NATO. Conflict la un pas de escaladare

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 15:31
536 citiri
Se cere doborârea avioanelor rusești care mai încalcă spațiul aerian NATO. Conflict la un pas de escaladare
Mikoian-Gurevici MiG-31 FOTO Wikipedia

Țările membre NATO ar trebui să trateze cu mai multă seriozitate provocările aeriene venite din partea Rusiei, a declarat ministra Apărării din Lituania, Dovile Šakalienė, sugerând că aeronavele militare rusești care pătrund pe teritoriul Alianței ar trebui doborâte.

„Granița NATO din nord-est este testată intenționat. Trebuie să fim serioși. P.S. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecție”, a spus ea, potrivit Moscow Times, referindu-se la incidentul din noiembrie 2015, când Turcia a doborât un avion rusesc Su-24, fapt care a determinat atunci o reacție dură din partea lui Vladimir Putin, care a acuzat Ankara de „lovitură pe la spate din partea complicilor teroriștilor”.

Declarația oficialei lituaniene a venit după ce autoritățile estoniene au anunțat o incursiune a avioanelor militare rusești în spațiul lor aerian.

#NATO, #Lituania, #Estonia , #Rusia
