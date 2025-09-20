Se cere doborârea avioanelor rusești care mai încalcă spațiul aerian NATO. Conflict la un pas de escaladare

Țările membre NATO ar trebui să trateze cu mai multă seriozitate provocările aeriene venite din partea Rusiei, a declarat ministra Apărării din Lituania, Dovile Šakalienė, sugerând că aeronavele militare rusești care pătrund pe teritoriul Alianței ar trebui doborâte.

„Granița NATO din nord-est este testată intenționat. Trebuie să fim serioși. P.S. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecție”, a spus ea, potrivit Moscow Times, referindu-se la incidentul din noiembrie 2015, când Turcia a doborât un avion rusesc Su-24, fapt care a determinat atunci o reacție dură din partea lui Vladimir Putin, care a acuzat Ankara de „lovitură pe la spate din partea complicilor teroriștilor”.

Declarația oficialei lituaniene a venit după ce autoritățile estoniene au anunțat o incursiune a avioanelor militare rusești în spațiul lor aerian.

