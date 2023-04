Cine va fi noul șef NATO. Lista scurtă a candidaților cu cele mai mari șanse la conducerea Alianței Nord-Atlantice

Mandatul actualului secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, se termină la finele lunii septembrie. Oficialii europeni susțin că noul șef al Alianței Nord-Atlantice trebuie să fie un european care poate lucra îndeaproape cu oricine se află la Casa Albă și trebuie să susțină Ucraina.

Unul dintre zvonurile de la Bruxelles - că Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, ar putea fi nou șef NATO - pare puţin probabil să devină realitate, scrie POLITICO, într-o nouă analiză a posibililor candidaţi pentru funcţia de secretar general al Alianţei Nord-Atlantice, context în care continuă să fie menţionat şi preşedintele Klaus Iohannis.

Raţionamentul candidaturii Ursulei von der Leyen are sens. Ea are o bună relaţie de lucru cu Washingtonul şi a fost ministru al Apărării, iar în calitate de preşedinte al Comisiei Europene, are experienţă de lucru cu majoritatea şefilor de guvern din NATO. În plus, dacă va fi aleasă, ar deveni prima femeie lider al Alianţei Nord-Atlantice.

Nu există nicio dovadă că von der Leyen este interesată de acest rol, iar cei de la Bruxelles nu se aşteaptă ca ea să demisioneze înainte ca primul său mandat de preşedintă a executivului european să se încheie în 2024.

Discuţiile sunt similare sunt şi în jurul premierului olandez Mark Rutte, un lider cu vechime, care bifează toate căsuţele, dar care insistă că nu îşi doreşte postul.

Speculaţiile ilustrează cât de mult a schimbat NATO invazia Rusiei în Ucraina şi dezbaterea despre cine poate conduce alianţa. Războiul a pus un reflector suplimentar asupra NATO, ceea ce a făcut ca postul să fie mai sensibil din punct de vedere politic şi mai mediatizat decât în trecut. Iar aliaţii sunt dintr-o dată mult mai prudenţi cu privire la candidatul pe care vor să-l urce pe podium ca să vorbească în numele lor. Pe scurt, în toată această "bursă a zvonurilor" pare să fie vorba mai degrabă despre testarea unor idei şi a unor candidaţi ideali decât de o negociere reală, comentează publicaţia de la Bruxelles.

"Cu cât sunt mai multe nume, cu atât este mai clar că nu există niciun candidat", a declarat un diplomat european de rang înalt, care a vorbit sub rezerva anonimatului. Un al doilea diplomat european de rang înalt este de acord: "Există o mulţime de bârfe de culise", a spus această persoană, "dar nu există un câmp clar în acest stadiu".

LISTA (FOARTE) SCURTĂ

Următorul şef al NATO, spun oficialii, trebuie să fie un european care poate lucra îndeaproape cu oricine se află la Casa Albă. Dar asta nu este tot. Următorul şef al NATO trebuie să fie cineva care să susţină Ucraina, dar să nu fie atât de dur, încât să sperie ţările îngrijorate de provocarea Rusiei. Iar persoana trebuie să aibă un statut pregnant - probabil un fost şef de stat sau de guvern - pentru a putea obţine sprijinul unanim al celor 31 de capitale şi, cel mai important, al SUA.

Din acest punct de vedere, lista nu este lungă. Von der Leyen se află pe ea, dar există mai multe obstacole în calea candidaturii sale.

Primul este pur şi simplu calendarul. Dacă Stoltenberg părăseşte funcţia în toamnă, aşa cum este programat, înlocuitorul său ar intra în funcţie cu un an înainte ca mandatul lui von der Leyen la Comisie să se încheie, la sfârşitul anului 2024. În plus. Ursual von der Leyen poate chiar să candideze pentru încă un mandat de cinci ani în fruntea executivului european.

"Nu cred că se va muta nicăieri înainte de sfârşitul mandatului ei", a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei, care a vorbit, de asemenea, sub rezerva anonimatului.

Se speculează că actualul şef al NATO ar putea fi rugat să rămână în funcţie, cel puţin pentru încă puţin timp, pentru a permite unui candidat precum von der Leyen să vină mai târziu. "Dacă Stoltenberg ar avea mandatul prelungit până în vara anului viitor, candidatura Ursulei von der Leyen ar părea logică", a declarat un al treilea diplomat european de rang înalt.

CINE ALTCINEVA POATE FI ŞEFUL NATO

Ca şi în cazul Ursulei von der Leyen, nu este clar dacă unele dintre celelalte nume vehiculate sunt, de fapt, disponibile.

Premierul olandez Mark Rutte a respins speculaţiile privind un rol al său în cadrul NATO, declarând reporterilor în ianuarie că vrea "să părăsească complet politica şi să facă ceva complet diferit". Un purtător de cuvânt al prim-ministrului a reiterat în această săptămână că punctul său de vedere nu s-a schimbat.

Cu toate acestea, persoane din interior spun că liderul olandez nu ar trebui să fie scos din calcule. Aflat în funcţie din 2010, Rutte are o experienţă semnificativă de lucru cu liderii din întreaga alianţă şi promovează o legătură transatlantică strânsă. Olanda este, de asemenea, relativ exigentă în ceea ce priveşte apărarea - a fost unul dintre cei mai mari donatori europeni pentru Ucraina - dar nu la fel de dură ca ţările de pe flancul estic.

"Numele lui Rutte tot apare", a declarat cel de-al doilea diplomat european de rang înalt, "dar nu e nicio mişcare în acest sens dincolo de zvonuri".

Alte nume menţionate ocazional ca posibili candidaţi sunt premierul estonian Kaja Kallas şi premierul spaniol Pedro Sánchez şi, într-o măsură mai mică, secretarul britanic al apărării Ben Wallace, vicepremierul canadian Chrystia Freeland, preşedintele român Klaus Iohannis şi preşedinta Slovaciei Zuzana Čaputová. Dar, în ciuda zvonurilor, oficialii recunosc că multe dintre aceste nume nu sunt fezabile din punct de vedere politic în acest stadiu.

Kaja Kallas, de exemplu, este percepută ca fiind prea dură. Şi, invers, Canada şi unele ţări din sudul Europei sunt considerate în cadrul Alianţei ca fiind rămase în urmă în ceea ce priveşte investiţiile în apărare. Apoi, există şi un alt aspect: unele capitale s-ar opune unui candidat din afara UE, complicând, de pildă, o candidatură a britanicului Wallace.

Prin urmare, o persoană de rang înalt dintr-o ţară din nordul sau vestul UE pare a fi profilul cel mai probabil pentru un candidat de succes. Cu toate acestea, deocamdată, cine ar fi această persoană rămâne neclar. Totuşi, oficialii au un termen limită: summitul anual al NATO din iulie. "Fie va fi anunţat un nou secretar general", a declarat un al cincilea diplomat european de rang înalt, "fie mandatul lui Jens Stoltenberg va fi prelungit".