Consilierul lui Zelenski critică dur acumularea de armament NATO în Lituania: ”Există locuri în care și-ar găsi o utilizare mai bună”

Mihailo Podoliak, înalt consilier al președintelui Volodimir Zelenski, critică dur acumularea de armament greu în Lituania în perspectiva summitului NATO ce va avea loc la Vilinius săptămâna viitoare.

Într-un mesaj transmis pe Twitter, Podoliak susține că acest echipament și-ar găsi o utilizare mult mai bună, pe frontul din Ucraina.

”Sunt lucruri care nu pot fi înțelese. În acest moment, în Europa se desfășoară un război sângeros pe scară largă, în care se decide soarta viitorului lumii occidentale. În același timp, pregătirile pentru summitul NATO, unde se va reuni conducerea militară și politică de vârf a țărilor din Alianță, sunt în curs de desfășurare. În același timp, departamentele de apărare ale acestor țări... organizează ciudate parade ale vanității lor, etalând un anumit infantilism.

Serios? Așa se recomandă să te comporți la un obiectiv strategic aflat la câteva zeci de kilometri de granița inamicului, la distanța de un foc de artilerie? Standardele NATO prevăd acumularea de echipamente în valoare de miliarde de dolari americani la distanță de un grup de sabotaj și recunoaștere? Este acesta un fel de semnal: "Oricum nu vom merge niciodată la război, așa că ne putem permite să jucăm la sigur"? Ei bine, permiteți-mi să vă reamintesc atunci: chiar acum, există locuri în care acest echipament și-ar găsi o utilizare mai bună.

