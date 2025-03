Donald Trump nu scoate SUA din NATO

Discursul despre starea națiunii americane, rostit în fața membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților SUA, deși a început cu câteva minute întârziere, a avut un antemergător destins. Vicepreședintele James David Vance a intrat în sală cu mult timp înainte de Donald Trump, fiind surâzător, pus pe glume și încurajând dialogurile spontane cu legislatorii republicani care i-au strâns mâna, cu prietenie.

În ansamblu, alocuțiunea lui Trump a fost una echilibrată, axată pe prioritățile politicile sale interne și referindu-se, fără exagerări, la intențiile sale pe plan extern.

Deși propaganda rusă - și credulii acesteia, din România - anunțase ieșirea americanilor din NATO, Donald Trump nu a anunțat scoaterea SUA din Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă a reiterat iluzia sa că Uniunea Europeană a fost creată pentru a genera dificultăți diferite pentru SUA.

Un semn indirect că s-a înțeles, în Biroul Oval, de la Casa Albă, relevanța strategică - prezentă și viitoare - a dispozitivului defensiv aliat din Europa de Est.

De altfel, Trump a remarcat că a crescut numărul voluntarilor care optează acum pentru încorporarea în armata americană, după ce la intrarea în sală a strâns, deloc formal, mâinile generalilor prezenți la discurs, aceștia fiind membri ai Comitetului Întrunit ai Șefilor de State Majore, de la Pentagon.

"Nu ar fi frumos?" a repetat Trump această interogație, după ce a menționat primirea unei scrisori importante de la omologul ucrainean și a reiterat determinarea președinților Ucrainei și Rusiei de a urma ghidarea lui Trump, pe calea încetării focului și creării condițiilor de reîntoarcere la masa negocierilor de pace.

Pacea poate fi încă departe, dar este un obiectiv spre care tind, instinctiv și Kievul - care mai dispune de o forță defensivă notabilă- și Moscova, - care are acum o armată sleită, cu o treime din unitățile combatante dislocate pe tărâm ucrainean.

Discursul lui Trump a fost primit cu răceală de legislatorii democrați - vizibil desueți cu panourile lor minuscule menite să îl enerveze pe Trump, prin cuvintele înscrise pe acestea: "FALS" și "MUSK MINTE".

Echipa lui Trump a adus la tribunele înalte, o serie de cetățeni americani cu probleme diverse, față de care președintele a dat dovadă de empatie publică. Scurtele lor istorioare - fiecare având mica sa dramă personală -, ce l-au impresionat pe Trump, care a găsit și soluții de sprijin și încurajare a conaționalilor respectivi, au fost prezentate cu tact de președinte și aplaudate de asistența republicanilor.

Au surprins neplăcut - pe legislatorii democrați - atacurile repetate la Joe Biden, unele cu folodirea unor epitete deloc fericit alese.

Dar, pe ansamblu, Trump a intrat și a ieșit din sală ca un președinte puternic, stăpân pe el, dornic să câștige inimile concetățenilor din sală și a celor aflați acasă, în fața micului ecran.

LECȚII DE ÎNVĂȚAT:

1. Schimbul anterior de replici, deloc diplomatice, din Biroul Oval, dintre Trump și Vance, pe de o parte și președintele ucrainean, pe de altă parte, nu a generat o deraiere oratorică în discursul prezidențial despre starea națiunii americane.

2. Atitudinea fermă, consecventă a statelor europene de a sprijini în continuare rezistența Ucrainei în fața invaziei Rusiei, precum și anunțul public al Ursulei von Der Layen, privind alocarea a 800 de miliarde de euro pentru programul de REÎNARMARE A EUROPEI se pare că a potolit apetitul pentru ieșirea din NATO a administrației Trump.

Dacă nu ar mai aloca bani, defensivei naționale, din perspectiva obligațiilor asumate până acum în cadrul NATO, statele europene democrate ar avea fondurile utile organizării și dotării corespunzătoare a unităților proprii destinate unui Corp European de Reacție Rapidă, capabil să stopeze o forță militară expediționară răsăriteană destinată extinderii arealului geopolitic controlat de facto, de Moscova, pe tărâm european.

3. Scoaterea din Camera Reprezentanților, de oameni de ordine, a democratului din Texas, ireverențiosul Al Green, pentru că l-a perturbat pe Trump la începutul discursului său, este o lecție și pentru cei care în legislativul românesc confundă tribuna parlamentului cu prispa casei de la țară.

Dreptul la exprimare publică are limite de bun simț, ce țin de decența individuală a unui demers public.

Dar n-am citit vreo recomandare a comisiei parlamentare de resort, de trimitere la un consult neurologic a persoanei publice care a mințit că în Ucraina au murit 300 de militari români!!! Ar fi fost așteptată cu cămașa de forță, la spitalul de resort...

În schimb, există state membre ale NATO, unde calomniile la adresa armatei au consecințe legale - pe măsura enormităților calomnioase rostite în spațiul public.

---------------

Ion Petrescu este un comunicator/jurnalist cu experienta in domeniul militar. A condus succesiv Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale, ulterior, pentru o vreme, Directia Informare si Relatii Publice a armatei, iar timp de opt ani a comandat Trustul de Presa al Armatei, un context in care a modernizat formatul si continutul saptamanalului "Observatorul militar". In ultimii ani a scris in publicatii centrale, despre prioritati transatlantice, fiind invitat la posturi de televiziune pentru a analiza dinamica evenimentelor militare in Europa de Est si pe mapamond.

