Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:22
Avioane MiG-31 rusești echipate cu rachete R-33@AnatolyVlasov87

Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri, 19 septembrie, în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea. Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Avioanele MiG-31 au pătruns aproximativ cinci mile marine în teritoriul Estoniei şi s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situaţie.

Avioanele au survolat zona timp de aproximativ 12 minute, înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.

Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este în sine inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna.

„Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice.”

Incidentul de vineri survine după ce drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi al României în această lună, determinând aliaţii NATO să se angajeze să întărească apărarea flancului estic al alianţei.

După incursiunile dronelor rusești în Polonia și România, NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry pentru a-și întări flancul estic. Cât de serioasă este amenințarea Moscovei?
Analiză: După ce drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României, Varșovia cere acțiuni NATO și sesizează ONU. Președintele Dan rămâne rezervat față de ideea unei...
