NATO încheie cel mai mare exercițiu naval cu drone împreună cu Ucraina. Kievul a testat Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 14:49
21 citiri
NATO încheie cel mai mare exercițiu naval cu drone împreună cu Ucraina. Kievul a testat Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic
Drona ucraineană Măgura V 5 FOTO / HUR Ukraine

NATO a finalizat cel mai amplu exercițiu maritim cu drone autonome, REPMUS 2025, în apele portugheze, în perioada 1-26 septembrie, alături de Ucraina și alte 23 de țări.

Peste 3.700 de participanți au testat 300 de platforme autonome pe mare, aer și uscat, iar pentru prima dată exercițiul a fost integrat cu programul „Dynamic Messenger”, combinând teste experimentale cu scenarii reale inspirate de experiența Ucrainei pe front.

Personalul Marinei Ucrainei a format echipa „roșie”, provocând forțele NATO cu tactici de luptă reale. Ucraina a prezentat drona navală Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic, iar echipa a folosit 61 de drone, 57 de vehicule de suprafață și un vehicul terestru, arată www.sofx.com.

Dronele Magura au doborât deja două avioane rusești în mai 2025.

Căpitanul Valter de Bulha Almeida din Marina Portugheză a subliniat valoarea strategică a participării Ucrainei:

„Întrebarea nu este cine câștigă; sunt mult mai interesat de dezvoltarea tacticilor – învățăm foarte multe de la Ucraina. Trebuie să acționăm ca și cum amenințarea ar fi reală, așa că ei fac ceea ce fac pe front și pentru noi este foarte important.”

Exercițiul a inclus și submarine nucleare americane și portugheze, teste anti-mină cu vehicule autonome franceze și britanice și simulări de bruiaj electronic. Accentul a fost pe interoperabilitate, standarde comune și siguranța platformelor.

Oficialii NATO au subliniat că lecțiile învățate de la Ucraina vor ghida extinderea exercițiului în 2026, consolidând integrarea sistemelor autonome în doctrina operațională.

Serghei Lavrov a ieșit la atac: „NATO și UE au declarat război împotriva țării mele”
Serghei Lavrov a ieșit la atac: „NATO și UE au declarat război împotriva țării mele”
Conflictul din Ucraina nu mai este doar unul regional, între regimul Zelenski și regimul Putin, este de părere Lavrov. De asemenea, diplomatul rus arată cu degetul către Occident pentru...
Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO
Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis membrilor alianței să nu ia în serios declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care susține că „NATO și UE au declarat...
#NATO, #exercitiu militar NATO, #Ucraina , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ioana Tiriac i-a cerut tatalui sau sa nu vanda "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA si a incasat o avere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, dupa cele 25 de minute jucate de roman in Alanyaspor - Galatasaray

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. NATO încheie cel mai mare exercițiu naval cu drone împreună cu Ucraina. Kievul a testat Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic
  2. Iranul și-a rechemat ambasadorii din Franța, Germania și Marea Britanie după sancțiunile impuse de ONU Teheranului
  3. Diaspora, cheia scrutinului din Moldova: Chișinăul se așteaptă la fraude electorale masive din partea Rusiei. „Este mai ieftin să cumperi voturi decât să lansezi rachete”
  4. Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
  5. Ungaria blochează negocierile de aderare a Ucrainei la UE. Cum ar putea să iasă din impas Kievul
  6. Ideea ca beneficiarii de ajutoare sociale care refuză să muncească este ”un mit”, crede ministrul Muncii. Ce zice despre munca la negru
  7. Curtea Supremă a SUA a dat verde lui Trump să blocheze ajutoare internaționale de peste 4 miliarde dolari, deși Congresul le aprobase
  8. Rețeaua lui Ilan Șor ar fi rulat 8 miliarde de dolari în criptomonede pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei și a influența alegerile din Moldova
  9. Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
  10. Dezinformarea rusă pregătește terenul pentru provocări în Transnistria, înainte de alegerile din Moldova ANALIZĂ