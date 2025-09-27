NATO încheie cel mai mare exercițiu naval cu drone împreună cu Ucraina. Kievul a testat Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic

NATO a finalizat cel mai amplu exercițiu maritim cu drone autonome, REPMUS 2025, în apele portugheze, în perioada 1-26 septembrie, alături de Ucraina și alte 23 de țări.

Peste 3.700 de participanți au testat 300 de platforme autonome pe mare, aer și uscat, iar pentru prima dată exercițiul a fost integrat cu programul „Dynamic Messenger”, combinând teste experimentale cu scenarii reale inspirate de experiența Ucrainei pe front.

Personalul Marinei Ucrainei a format echipa „roșie”, provocând forțele NATO cu tactici de luptă reale. Ucraina a prezentat drona navală Magura V7.2, rezistentă la bruiaj electronic, iar echipa a folosit 61 de drone, 57 de vehicule de suprafață și un vehicul terestru, arată www.sofx.com.

Dronele Magura au doborât deja două avioane rusești în mai 2025.

The 🇺🇦-made Magura W6 series unmanned surface vehicle fitted out with missiles, radar and EO sensor and more, is being demonstrated and trialled at @NATO and 🇵🇹 @MarinhaPT and @UPorto FEUP #REPMUS25 and #DYMS25 maritime unmanned systems international exercises. pic.twitter.com/WwUUFXmqeX — Defence 360° (@Defence360) September 22, 2025

Căpitanul Valter de Bulha Almeida din Marina Portugheză a subliniat valoarea strategică a participării Ucrainei:

„Întrebarea nu este cine câștigă; sunt mult mai interesat de dezvoltarea tacticilor – învățăm foarte multe de la Ucraina. Trebuie să acționăm ca și cum amenințarea ar fi reală, așa că ei fac ceea ce fac pe front și pentru noi este foarte important.”

Exercițiul a inclus și submarine nucleare americane și portugheze, teste anti-mină cu vehicule autonome franceze și britanice și simulări de bruiaj electronic. Accentul a fost pe interoperabilitate, standarde comune și siguranța platformelor.

Oficialii NATO au subliniat că lecțiile învățate de la Ucraina vor ghida extinderea exercițiului în 2026, consolidând integrarea sistemelor autonome în doctrina operațională.

