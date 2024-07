Cum explică Stoltenberg refuzul de a vorbi despre starea de sănătate a lui Biden

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, nu a vrut să se pronunțe, vineri, 5 iulie, dacă actualul preşedinte al SUA, Joe Biden, este apt să conducă statul aliat cu cea mai mare putere nucleară şi respectiv să candideze pentru un nou mandat, afirmând că dacă ar începe să comenteze chestiuni politice interne ar slăbi Alianţa.

"Am lucrat cu preşedintele Biden timp de mai mulţi ani, şi înainte de a deveni preşedinte. A fost o cooperare foarte bună. M-am întâlnit cu el cu doar câteva săptămâni în urmă. Am avut întâlniri foarte bune pe durata întregului său mandat. Am făcut progrese în ceea ce priveşte pregătirile pentru viitorul summit NATO, în discuţiile despre Ucraina, securitate, apărare şi multe alte chestiuni. Salut puternicul său angajament personal în sprijinirea Ucrainei şi a NATO", a răspuns Jens Stoltenberg numeroaselor întrebări ale jurnaliştilor privind modul în care percepe el starea de sănătate a preşedintelui SUA, la ultima conferinţă de presă de dinainte de summitul NATO de la Washington.

Apoi Stoltenberg a explicat că unul dintre motivele pentru care NATO este o alianţă de succes este "că am evitat mereu chestiunile politice interne".

"Dacă încep să spun ceva care face posibil să fiu legat de dezbateri politice în curs în orice ţară aliată, atunci nu fac decât să slăbesc Alianţa", mai spus el.

Capacitatea lui Joe Biden de a duce la îndeplinire un nou mandat de preşedinte al SUA a fost pusă sub semnul întrebării după dezbaterea cu Donald Trump de la sfârşitul lunii trecute, existând voci în tabăra democrată care au cerut ca partidul să fie reprezentat de un alt candidat la scrutin.

