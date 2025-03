Polonia și statele baltice se pregătesc de invazia rusească. Armele ascunse care ar distruge tancurile și soldații lui Putin

Polonia și cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, ar fi în prima linie în cazul în care Rusia s-ar decide să înceapă un război cu NATO. Coridorul Suwalki, fâșia de pământ care leagă Polonia și Lituania și care desparte exclava rusească Kaliningrad de Belarus, este considerat o țintă predilectă. De asemenea, Letonia și Estonia au graniță directă cu Rusia și ar putea fi atacate primele.

NATO știe că statele baltice, în principal, sunt vulnerabile în caz de atac rusesc și că nu ar rezista mai mult de câteva ore în cazul în care Putin dă ordinul și își trimite armatele la luptă. Grupurile de luptă NATO din zonă ajută, dar nu sunt foarte mari și depind de întăriri venite din restul Europei și din SUA. Planurile aliate prevăd un succes inițial al Rusiei, până când sunt mobilizate întăririle.

Micile țări care au fost cândva republici sovietice, dar și Polonia, iau măsuri pentru întărirea apărării și pentru întârzierea coloanelor rusești cât mai mult timp posibil. Polonia construiește cea mai mare armată terestră din Europa, dar Estonia, Letonia și Lituania nu au aceleași posibilități.

De aceea, aceste patru țări au decis să ia o măsură radicală, menită să le ajute să țină piept atacului rusesc mai mult timp. Iar decizia este inspirată, în parte, și de situația de pe frontul din Ucraina.

Polonia, Lituania, Estonia și Letonia au luat decizia să iasă din convenția internațională privind minele antipersonal. În alte cuvinte, țările nu vor mai fi constrânse în folosirea acestor arme ascunse și foarte eficiente pentru apărare.

„De la ratificarea Convenției pentru Interzicerea minelor anti-personal (Convenția de la Ottawa), situația de securitate din regiunea noastră s-a deteriorat fundamental. Amenințările militare la adresa statelor NATO care se învecinează cu Rusia și Belarus au crescut semnificativ. În lumina acestui climat de securitate instabil, marcat de agresiunile făcute de Rusia și de amenințarea continuă pentru comunitatea euro-atlantică, este esențial să evaluăm toate măsurile pentru întărirea capabilităților de descurajare și apărare.

Credem că în actualul climat de securitate este de o importanță crucială să putem oferi forțelor noastre de apărare flexibilitatea și libertatea de a putea folosi noi sisteme de arme și soluții care să sporească apărarea Flancului Estic vulnerabil al Alianței.

Cu aceast decizie, trimitem un mesaj clar: țările noastre sunt pregătite să folosească orice măsură pentru apărarea teritoriului și libertății” scrie în comunicatul dat de miniștrii Apărării din cele patru țări.

