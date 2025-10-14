Șeful NATO umilește Rusia. Lovește direct în forța militară a lui Putin. „Armatele noastre sunt infinit mai bune decât cea rusă. La aviație, nu sunt nici măcar umbra noastră” VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:06
1420 citiri
Mark Rutte, secretarul-general al NATO, la Adunarea Parlamentară a NATO din Slovenia

Mark Rutte, secretarul-general al NATO, încearcă să îi liniștească pe acei europeni care se tem de un conflict direct și armat între Alianță și Rusia lui Putin. Forța militară a NATO este infinit mai mare decât cea a Rusiei iar economia unită a celor 32 de țări aliate este de 25 de ori mai mare decât cea a lui Putin. Mai mult decât atât, Kremlinul știe aceste lucruri. De aceea, Rutte a îndemnat la un pic de încredere în forța aliată.

Declarațiile lui Mark Rutte au fost făcute la finalul Adunării Parlamentare a NATO de la Ljubljana, Slovenia. În cadrul acestei reuniuni, delegații au formulat un apel pentru toate statele aliate de a crește investițiile în apărăre și descurajare până la pragul agreat de 5% din PIB cel târziu în 2035.

De asemenea, s-a aprobat și continuarea sprijinului pentru Ucraina până când va fi obținută o pace justă și durabilă. „Investițiile în securitatea pe termen lung a Ucrainei reprezintă investiții în propria noastră securitate. Rezultatul acestui război nu va hotărî doar viitorul Ucrainei, ci va trasa securitatea Europei, și chiar ordinea globală” a spus Marcos Perestrello, președintele Adunării Parlamentare a NATO.

Reuniunea a avut loc în contextul provocărilor hibride din ce în ce mai agresive ale Rusiei, de la acte de spionaj și sabotaj, până la încălcări ale spațiului aerian cu drone și avioane de luptă. Mark Rutte a fost întrebat de reprezentanții Estoniei, țară care are frontieră cu Rusia și al cărui spațiu aerian a fost încălcat de aeronave MiG-31, cum răspunde NATO la aceste provocări.

Rutte a îndemnat la calm, având în vedere că Rusia știe bine că dacă provoacă NATO la luptă, își va lua bătaie.

„Trebuie să ne liniștească faptul că noi, ca NATO, avem o economie de 25 de ori mai mare decât cea a Rusiei. Armatele noastre sunt infinit mai puternice decât armata rusă. Când vine vorba de aviație, rușii nu sunt nici umbra noastră cu ale lor MiG-31 sau cum le zice, cu piloți slab antrenați” a spus Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a explicat că Rusia este totuși o amenințare pentru că dă 40% din PIB pe apărare și că lui Putin nu îi pasă că a pierdut un milion de oameni, morți și răniți, pentru câștiguri aproape inexistente pe frontul din Ucraina.

#NATO, #Mark Rutte, #armate nato, #forta militara NATO, #armata Rusia, #front ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #NATO
