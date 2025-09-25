NATO ar putea avea o nouă întrunire. Danemarca analizează activarea Articolului 4, după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:29
NATO ar putea avea o nouă întrunire. Danemarca analizează activarea Articolului 4, după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen Foto: Facebook/Mette Frederiksen

Danemarca analizează activarea articolului 4 din Tratatul NATO după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian, inclusiv deasupra aeroportului Aalborg și a bazelor aeriene Aalborg și Skrydstrup. Autoritățile nu au confirmat originea aparatelor, însă oficialii consideră că este vorba de acțiuni deliberate, posibile încercări de subminare a sprijinului pentru Ucraina. Articolul 4 permite consultări între statele membre NATO fără declanșarea automată a unei reacții militare.

În seara zilei de 24 septembrie, autoritățile daneze au închis spațiul aerian deasupra aeroportului Aalborg, ca urmare a mai multor rapoarte privind prezența unor drone.

Aeroportul se află în apropierea bazei aeriene Aalborg, care găzduiește avioanele de transport C-130 Hercules și CL-604 Challenger ale Danemarcei.

Dronele au fost semnalate și în apropierea bazei aeriene Skrydstrup, unde sunt staționate avioane de vânătoare F-16, arată Antena 3 CNN.

Acest nou incident vine la doar două zile după ce Danemarca a raportat o altă incursiune fără pilot, pe 22 septembrie.

Premierul danez nu exclude o acțiune a Rusiei

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că ultimul incident cu drone trebuie judecat în contextul recentelor atacuri cibernetice împotriva aeroporturilor europene și al incursiunilor aeriene rusești în teritoriul NATO.

„Nu pot exclude posibilitatea ca Rusia să fie implicată. Am văzut drone deasupra Poloniei care nu ar fi trebuit să se afle acolo. Am observat activitate în România. Am observat încălcări ale spațiului aerian estonian”, a spus Frederiksen.

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că nu au fost identificați suspecți, dar a apreciat că activitatea pare a fi deliberată.

„Totul indică faptul că este vorba de un profesionist. În plus față de articolul 4, există și alte măsuri care pot fi luate prin intermediul NATO. Este destul de evident că trebuie făcut ceva în contextul alianței”, a spus el.

Ministrul a mai menționat că nu există momentan dovezi care să lege direct dronele de Rusia, dar a admis că incidentele ar putea face parte din eforturile de subminare a sprijinului țării sale pentru Ucraina.

Articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 prevede că statele membre NATO pot solicita consultări la nivelul alianței dacă identifică o amenințare la adresa securității lor, fără a declanșa automat o reacție militară.

Articolul 4 a fost invocat recent de Polonia, după incursiunea din 10 septembrie, și de Estonia, în urma încălcării spațiului său aerian de către mai multe avioane militare rusești.

Din 1949, articolul 4 al NATO a fost folosit de șapte ori.

Polonia l-a apelat pentru prima dată în 2014, în contextul ocupării Crimeei și invaziei Donbasului de către Rusia, apoi din nou în 2022, împreună cu aliații, în urma invaziei ruse în Ucraina.

