Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"

Soldați NATO sunt oricând gata să acționeze pe teritoriul României Foto: Facebook/NATO

Incursiunile rusești în spațiul aerian al Estoniei, Poloniei și României au determinat marți, 23 septembrie, convocarea unei reuniuni de urgență a ambasadorilor NATO, care au condamnat ferm comportamentul Moscovei, catalogat drept iresponsabil și periculos. În timp ce Estonia a invocat Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, aliații au reafirmat angajamentul de neclintit față de apărarea colectivă, avertizând Rusia că astfel de provocări riscă să escaladeze tensiunile și să pună în pericol vieți omenești.

"Acțiunile nechibzuite ale Rusiei sunt de natură să escaladeze tensiunile, riscă erori de calcul și pun în pericol vieți. Aliații au reafirmat încă o dată că angajamentul nostru comun față de apărarea colectivă este de neclintit", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Într-un interviu pentru Știrile ProTv, Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a amintit că România este parte în operațiunea „Sentinela Estică” vizând securizarea flancului estic al NATO, de la Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră.

„Capacitățile mobilizate pot fi trimise oriunde pe teritoriul aliat. Asta include, în mod clar, România. Deci, chiar dacă o forță este desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi trimisă foarte rapid într-o altă țară atunci când există nevoie. Cred că ceea ce oamenii din România ar trebui să știe este că NATO este absolut angajată în ceea ce privește securitatea și apărarea lor”, a spus Martin O'Donnell.

Aliații din NATO au confruntat pe un ton ferm Rusia în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate cu privire la repetatele încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia.

Ads