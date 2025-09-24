Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:59
1494 citiri
Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"
Soldați NATO sunt oricând gata să acționeze pe teritoriul României Foto: Facebook/NATO

Incursiunile rusești în spațiul aerian al Estoniei, Poloniei și României au determinat marți, 23 septembrie, convocarea unei reuniuni de urgență a ambasadorilor NATO, care au condamnat ferm comportamentul Moscovei, catalogat drept iresponsabil și periculos. În timp ce Estonia a invocat Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, aliații au reafirmat angajamentul de neclintit față de apărarea colectivă, avertizând Rusia că astfel de provocări riscă să escaladeze tensiunile și să pună în pericol vieți omenești.

"Acțiunile nechibzuite ale Rusiei sunt de natură să escaladeze tensiunile, riscă erori de calcul și pun în pericol vieți. Aliații au reafirmat încă o dată că angajamentul nostru comun față de apărarea colectivă este de neclintit", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Într-un interviu pentru Știrile ProTv, Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a amintit că România este parte în operațiunea „Sentinela Estică” vizând securizarea flancului estic al NATO, de la Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră.

„Capacitățile mobilizate pot fi trimise oriunde pe teritoriul aliat. Asta include, în mod clar, România. Deci, chiar dacă o forță este desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi trimisă foarte rapid într-o altă țară atunci când există nevoie. Cred că ceea ce oamenii din România ar trebui să știe este că NATO este absolut angajată în ceea ce privește securitatea și apărarea lor”, a spus Martin O'Donnell.

Aliații din NATO au confruntat pe un ton ferm Rusia în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate cu privire la repetatele încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia.

Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
După incursiunile dronelor rusești în Polonia și România, NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry pentru a-și întări flancul estic. Cât de serioasă este amenințarea Moscovei? Poate...
NATO, după provocările Rusiei: "Trebuie să înceteze"
NATO, după provocările Rusiei: "Trebuie să înceteze"
După incidentele din Polonia, România și Estonia, NATO a avertizat Rusia că va lua ”ferm, dar calm” măsurile necesare pentru a-și apăra spațiul aerian de noi încălcări. Avioanele vor...
#NATO, #mesaj, #Romania, #Rusia, #Securitate, #Angajament , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
ObservatorNews.ro
Momentul in care un bulevard intreg este inghitit de o "gaura neagra" intr-un oras cu 10 milioane de locuitori
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova refuză să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie. Reacția Kremlinului
  2. Fraudă masivă pregătită pentru alegerile din Moldova. Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău
  3. Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad. La bord se afla ministrul spaniol al Apărării. Ursula von der Leyen a pățit la fel VIDEO
  4. Orașul din Europa care impune o taxă turistică pentru câini. Cât vor plăti vizitatorii pe zi
  5. Incendiul din Sectorul 2 încă afectează oamenii. Fumul persistă în zonă. Mesajul către populație al primarului Hopincă
  6. Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"
  7. Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
  8. Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară
  9. Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, arestat pentru că a spionat pentru Rusia în România, a cerut eliberarea. Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie
  10. O fostă vameșă implicată într-un dosar de evaziune a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor