Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina

Estonia, o țară NATO de pe Flancul Estic, este dispusă să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a afirmat vineri, 22 august 2025, premierul Kristen Michal, cu prilejul unei conferințe de presă la Tallinn, alături de omologul său finlandez, transmite Reuters.

Michal nu a precizat numărul exact al militarilor care ar putea fi implicați. În general, în țările NATO, o companie numără circa 100 de militari.

Aliații din NATO și Ucraina lucrează împreună pentru a se asigura că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi la un nivel atât de robust, încât Rusia nu va mai încerca niciodată să atace, a declarat vineri secretarul general, Mark Rutte, adăugând că Europa și SUA vor fi implicate în furnizarea lor.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer s-au pronunțat în favoarea desfășurării de trupe într-o "coaliție a voluntarilor" în cadrul unei reglementări post-conflict, cancelarul Friedrich Merz semnalând și el deschiderea Germaniei de a participa.

