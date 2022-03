Miniștrii Apărării din cadrul statelor NATO participă miercuri, 16 martie, la Bruxelles la o ședință extraordinară a consiliului de securitate, la care sunt invitați și omologii din Finlanda, Suedia, Georgia, Ucraina, plus reprezentantul Uniunii Europene.

Subiectele ședinței sunt invazia Ucrainei de către Rusia și pregătirea întâlnirii NATO din 24 martie, la care vor lua parte șefii statelor membre NATO.

NATO Allied Defence Ministers + Ministers from 🇫🇮🇸🇪🇬🇪🇺🇦🇪🇺 are meeting today in an extraordinary #DefMins to discuss the Russian invasion of Ukraine and the longer term implications for NATO. 🇬🇧Secretary of State for Defence @BWallaceMP attends.#NATO #Ukraine #DefMins pic.twitter.com/B4YpH0NB3q