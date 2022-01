Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat vineri, 14 ianuarie, că Alianța va semna cu Ucraina, în zilele următoare, un acord de cooperare împotriva atacurilor cibernetice.

Acordul va permite Ucrainei să aibă acces la o platformă NATO de împărtăşire a informaţiilor despre programe informatice de tip malware, a precizat liderul Alianței.

”Experţii aliaţi (prezenţi) în ţară (Ucraina) susţin, de asemenea, autorităţile ucrainene pe teren”, a precizat el.

I strongly condemn the cyber attacks on the Ukrainian Government. #NATO has worked closely with #Ukraine for years to help boost its cyber defences. NATO & Ukraine will step up cyber cooperation & we will continue our strong political & practical support.https://t.co/19DPZQgA38