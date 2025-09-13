NATO lansează operațiunea „Santinela din Est”. Răspunsul Alianței după pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei

După cel mai grav incident de securitate aeriană din această toamnă, în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, NATO anunță consolidarea posturii de apărare pe flancul estic. Secretarul general Mark Rutte a declarat vineri, 12 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă la sediul Alianței din Bruxelles, că a fost activată o nouă misiune regională: „Eastern Sentry” (Santinela din Est).

Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai profunde legate de securitatea statelor membre din proximitatea conflictului ruso-ucrainean. Rutte a calificat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al unui stat membru ca fiind „necugetată și inacceptabilă”, adăugând că Alianța nu poate tolera astfel de provocări.

„Nu putem permite ca dronele rusești să intre nestingherit în spațiul aerian al aliaților. Indiferent dacă e vorba de o eroare sau o acțiune deliberată, implicațiile sunt aceleași: o escaladare a riscului”, a transmis Rutte.

O misiune cu participare internațională

Operațiunea „Santinela de Est” a început în seara zilei de 12 septembrie și va implica desfășurarea de mijloace aeriene și terestre în mai multe puncte-cheie de pe flancul estic. La acest moment, și-au anunțat deja participarea state precum Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, urmând ca și alți membri să contribuie în perioada imediat următoare.

Ads

Rutte a subliniat că operațiunea nu este una simbolică, ci parte a unei reconfigurări tactice care răspunde unui nou tip de amenințare — mai puțin convențională, dar tot mai frecventă: incursiuni aeriene de mici dimensiuni, greu de detectat, dar cu potențial destabilizator major.

Mesajul ferm al comenzii militare NATO: „Vom apăra fiecare palmă de teritoriu aliat”

La rândul său, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), a transmis un mesaj de reasigurare pentru aliați, în special pentru cetățenii polonezi, care au fost direct vizați de incidentul din 10 septembrie.

„Reacția noastră a fost promptă și decisivă. Și va continua să fie. Această misiune este mai mult decât o desfășurare militară: este un semnal clar că NATO rămâne unită și pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu”, a declarat Grynkewich.

Dronele rusești, lansate în paralel cu un atac asupra Ucrainei

Incidentul din 10 septembrie nu a fost întâmplător. Potrivit informațiilor transmise de Statul Major General al Ucrainei, dronele rusești au fost lansate simultan cu un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni ucrainene. Unele au traversat spațiul aerian ucrainean, iar altele — ceea ce a stârnit reacția dură a NATO — au pătruns dinspre Belarus, îndreptându-se direct spre granița cu Polonia, fără manevre de evitare.

Ads

Aceste date par să confirme faptul că zborul dronelor a fost planificat cu intenție, în cadrul unei operațiuni de testare a reacției Alianței sau, posibil, de intimidare directă.

Tensiuni și în plan diplomatic: Polonia reacționează la declarațiile lui Donald Trump

Între timp, în plan diplomatic, declarațiile fostului președinte american Donald Trump — potrivit căruia incidentul ar fi fost „posibil o greșeală” — au fost imediat respinse de autoritățile poloneze.

Premierul Donald Tusk și ministrul de externe Radosław Sikorski au transmis public că astfel de afirmații, venite de la o figură politică americană importantă, riscă să relativizeze gravitatea unei încălcări de suveranitate și să diminueze solidaritatea Alianței într-un moment critic.

Un nou capitol pentru flancul estic

Operațiunea „Eastern Sentry” marchează, potrivit oficialilor NATO, începutul unei posturi defensive extinse, dar flexibile, adaptate la riscurile actuale. Ea semnalează faptul că, în ciuda oboselii politice și a discuțiilor despre „normalizarea” conflictului din Ucraina, Alianța nu slăbește vigilența în est.

Pentru Polonia, România, statele baltice și întreaga regiune, această mobilizare vine ca o reafirmare a angajamentului colectiv: solidaritatea nu este o promisiune vagă, ci un principiu cu aplicabilitate operațională imediată.

Ads