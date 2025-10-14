NATO pierde teren în Arctica, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile, avertizează experții

În eventualitatea unui conflict militar deschis între Rusia și NATO, regiunea Arctică s-ar putea transforma rapid într-un front central. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unei analize publicate de The Wall Street Journal, care atrage atenția asupra unui dezechilibru tot mai pronunțat între capacitățile militare ale Rusiei și cele ale Alianței Nord-Atlantice în regiunile nordice.

Potrivit publicației americane, statele nordice europene – Finlanda, Suedia și Norvegia – se pregătesc de ani de zile pentru eventualitatea unui conflict terestru în condiții extreme, cu temperaturi sub zero și terenuri dificile. În schimb, în cazul unui război în emisfera nordică americană, lupta s-ar purta, cel mai probabil, în aer și pe mare.

Un punct-cheie pe harta militară a Moscovei este Peninsula Kola, unde se află baza Flotei de Nord a Rusiei – o forță complexă ce reunește trupe terestre, unități aeriene și navale, precum și o parte semnificativă din arsenalul nuclear al Federației. De altfel, cea mai scurtă rută prin care Rusia ar putea lansa un atac cu rachete asupra teritoriului american traversează chiar Arctica.

Occidentul, prins pe picior greșit

Troy Bouffard, director al Centrului pentru Securitate Arctică de la Universitatea din Alaska, avertizează că, în ciuda acestor realități geopolitice, NATO este în mod evident în urmă. „Aceasta este una dintre puținele zone în care nu ne putem măsura de la egal la egal cu adversarii noștri”, spune el. Cauzele? O combinație între avantajul geografic al Rusiei și lipsa de strategie coerentă din partea Occidentului în ultimele decenii.

Războiul din Ucraina a dus la slăbirea temporară a forțelor terestre ruse, ceea ce ar putea crea o fereastră de oportunitate pentru NATO. Totuși, după două decenii în care armatele occidentale s-au concentrat aproape exclusiv pe misiuni antiteroriste în Orientul Mijlociu și Afganistan, reorientarea către Nord este abia la început. Iar provocările nu sunt puține.

„Suntem în pragul uneia dintre cele mai dificile provocări strategice – comparabilă, poate, doar cu explorarea spațiului”, avertizează Bouffard. Potrivit lui, pentru Occident, construirea unei prezențe militare relevante în Arctica înseamnă, practic, a începe de la zero.

Perspective economice vs. realitate geopolitică

Interesul pentru Arctica nu este exclusiv militar. Regiunea este din ce în ce mai atractivă și din perspectivă economică – rute comerciale mai scurte, resurse naturale vaste, acces la noi piețe. Nu întâmplător, Coreea de Sud și-a exprimat recent deschiderea de a relua cooperarea cu Rusia în regiune după încheierea războiului din Ucraina. Ministrul de externe sud-coreean, Cho Hyun, a subliniat că Arctica oferă oportunități semnificative pentru comerțul global, dar că actualul conflict împiedică orice formă de colaborare reală cu Moscova.

Între timp, NATO se confruntă cu o realitate strategică inconfortabilă: într-o regiune unde condițiile extreme pot fi decisive, Rusia joacă pe teren propriu, iar Occidentul încă își caută punctul de sprijin.

