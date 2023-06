NATO începe cel mai mare exerciţiu aerian din istorie și transmite un mesaj Rusiei: ”Suntem o alianţă defensivă” VIDEO

NATO începe luni ”Air Defender 23”, cele mai importante manevre aeriene - coordonate de Germnia -, la care participă 250 de avioane şi 10.000 de oameni din 25 de state, cu scopul de a-şi afişa unitatea împotriva unor eventuale ameninţări ale Rusiei, relatează AFP.

Exerciţiul Air Defender 23 se desfăşoară până la 23 iunie, iar la el iau parte 250 de aeronave militare din 25 de state membre şi partenere NATO - inclusiv Japonia şi Suedia, un stat candidat la aderarea la Alianţa Nord-Atlantică.

Până la 10.000 de oameni urmează să participe la aceste exerciţii menite să consolideze interoprtabilitatea şi aoprarea de drone şi rachete de croazieră, în cazul unui eventual atac al nor oraşe, aerporturi sau porturi situate pe teritoriul NATO.

Acest exerciţiu a fost conceput în 2018, în parte în urma anexării în 2014 a Peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, însă nu vizează în mod expres pe ”nimeni”, anunţa la prezentarea exerciţiului comandantul Forţelor Aeriene germane (Luftwafe), generalul Ingo Gerhartz.

NATO este hotărâtă să apre ”fiecare centimetru” al teritoriului său, însă nu se va trimite ”niciun zbor, de exemplu, către Kaliningrad”, o enclavă rusă situată între Polonia şi Lituania, state membre NATO, dădea el asigurări.

”Suntem o alianţă defensivă, iar acet exerciţiu aşa a fost planificat”, sublinia generalul german.

Însă aceste manevre au scopul să trimită un mesaj Rusiei, declara presei ambasadoarea Statelor Unite în Germania Amy Gutmann.

”Aş fi foarte surprinsă ca un lider mondial să nu înţeleagă ce înseamnă asta în privinţa spiritului acestei alianţe, ce înseamnă forţa acestei alianţe, inclusiv domnul (Vladimir) Putin”, preşedintele rus, declara ea.

”Sincronizându-ne, ne multiplicăm forţa”, subliniază Amy Gutmann.

The largest air force deployment exercise in NATO history, Air Defender 23, kicks off today

From 12 to 23 June, 10,000 participants from 25 countries will train on 250 aircraft, including 190 combat aircraft, in European airspace.

Wunstorf Air Base in Germany is the centerpiece… pic.twitter.com/4vD5aUevNx