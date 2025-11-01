NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru apărarea în fața unei posibile agresiuni ruse. O nouă „concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 15:53
176 citiri
NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru apărarea în fața unei posibile agresiuni ruse. O nouă „concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”
Alianța se află deja „în faza zero” a confruntării cu Putin / FOTO:X@rkmtimes

Crește îngrijorarea în rândul oficialilor NATO că un conflict direct cu Rusia nu mai este o ipoteză îndepărtată, ci o perspectivă pentru care Alianța trebuie să fie pregătită. Potrivit publicației germane Welt, experți militari și din cadrul organizației lucrează deja la implementarea unui amplu plan de apărare, redactat pe 4.400 de pagini, care stabilește modul de reacție în cazul unui atac rusesc asupra teritoriului aliat.

Un fostul comandant de rang înalt al NATO citat de Welt afirmă că Alianța se află deja „în faza zero” a confruntării cu Moscova – o etapă premergătoare unui conflict deschis, marcată de atacuri hibride, campanii de dezinformare și presiune militară la frontiere.

Rusia își reactivează structurile militare de la granița cu Alianța

Reorganizarea unor districte militare ruse, observată în ultimele luni, stârnește neliniște în capitalele europene. Șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei, Kaupo Rosin, a explicat că aceste schimbări vor duce la o prezență mai consistentă a trupelor ruse în apropierea frontierelor NATO.

„Rusia a demonstrat că poate trimite unități în luptă după doar una-două săptămâni de pregătire. Acestea s-au întors rapid din Ucraina, dar mai devreme sau mai târziu vor reveni la granițele noastre”, a declarat Rosin.

Oficialii militari din statele baltice avertizează că, după încheierea războiului din Ucraina, amenințarea unui atac rusesc asupra țărilor lor va crește considerabil.

Un plan secret de apărare pentru flancul estic

În urmă cu nouă zile, generalul Christopher Donahue, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a prezentat delegaților celor 32 de state membre o nouă „Concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”.

Documentul, cu o lungime impresionantă – 4.400 de pagini –, detaliază scenarii, responsabili și termene pentru fiecare etapă a apărării colective. În centrul planului se află utilizarea pe scară largă a dronelor și a sistemelor autonome de luptă, alături de consolidarea cooperării între armatele naționale.

Printre măsurile propuse se numără:

-dislocarea unui volum mai mare de armament greu de-a lungul frontierei estice a NATO;

-crearea unei rețele integrate de schimb rapid de date între forțele armate ale statelor membre, pentru coordonarea imediată a operațiunilor.

„Rusia va continua să acționeze imprudent”

Diplomați occidentali recunosc că riscul unei confruntări directe nu poate fi ignorat. Fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat recent că „alianța trebuie să fie pregătită nu doar pentru un adversar agresiv, ci și pentru unul neglijent și imprevizibil”.

„Rusia este slăbită, dar încearcă să convingă lumea că este încă ursul de altădată. Este exact comportamentul care o face periculoasă”, a avertizat Whitaker.

O nouă etapă a Războiului Rece?

Sursele citate de Welt descriu momentul actual drept o tranziție spre o postură de apărare pe termen lung, cu accent pe descurajare și reacție rapidă. În culisele NATO, se discută deja despre „adaptarea gândirii strategice la o confruntare de durată” cu Rusia – una în care linia dintre pace și război devine tot mai subțire.

„Suntem încă în faza zero, dar trebuie să acționăm ca și cum faza unu ar putea începe mâine”, a concluzionat generalul citat de presa germană.

Pleacă 1000 de militari SUA: Cum joacă România cu Rusia
Pleacă 1000 de militari SUA: Cum joacă România cu Rusia
Analiză: Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, e vorba despre soldații de elită din brigada mobilă staționată la baza Mihail Kogălniceanu. De fapt,...
Câtă propagandă ascunde racheta nucleară a lui Putin?
Câtă propagandă ascunde racheta nucleară a lui Putin?
Președintele rus Vladimir Putin laudă noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, vorbind despre o ”invenție fără precedent” și ”rază de acțiune nelimitată”....
#NATO, #plan aparare, #Rusia, #flancul estic , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: milionarul roman divorteaza, dupa 7 ani de casnicie! Actele au fost deja depuse
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
Adevarul.ro
Vacanta de vis in Albania, transformata in cosmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curtii de Justitie Uniunii Europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imagini din satelit arată „râuri de sânge” în Sudan. Un masacru are loc pe străzile orașului El Fasher
  2. NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru apărarea în fața unei posibile agresiuni ruse. O nouă „concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”
  3. Cu doar câteva luni înainte de alegeri, Viktor Orban pune mâna pe cel mai mare tabloid din Ungaria
  4. Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
  5. 8 obiceiuri care te mențin în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci. "Am perfecționat arta de a părea bogați, trăind de la un salariu la altul"
  6. Octombrie, luna cu cele mai multe atacuri ale Rusiei în Ucraina. O creștere de 46% a numărului de rachete ANALIZĂ
  7. Care este stadiul lucrărilor la planșeul Unirii. „Vom continua în funcție de bugetele alocate de Guvernul României”
  8. Verificări interne după ce un polițist și-a agresat soția, judecătoare. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie
  9. Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri
  10. Guvernul de la Paris, în pragul unui nou eșec, după respingerea taxei pentru bogați. „Nu există nicio posibilitate de a adopta acest buget”