NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru apărarea în fața unei posibile agresiuni ruse. O nouă „concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”

Alianța se află deja „în faza zero” a confruntării cu Putin / FOTO:X@rkmtimes

Crește îngrijorarea în rândul oficialilor NATO că un conflict direct cu Rusia nu mai este o ipoteză îndepărtată, ci o perspectivă pentru care Alianța trebuie să fie pregătită. Potrivit publicației germane Welt, experți militari și din cadrul organizației lucrează deja la implementarea unui amplu plan de apărare, redactat pe 4.400 de pagini, care stabilește modul de reacție în cazul unui atac rusesc asupra teritoriului aliat.

Un fostul comandant de rang înalt al NATO citat de Welt afirmă că Alianța se află deja „în faza zero” a confruntării cu Moscova – o etapă premergătoare unui conflict deschis, marcată de atacuri hibride, campanii de dezinformare și presiune militară la frontiere.

Rusia își reactivează structurile militare de la granița cu Alianța

Reorganizarea unor districte militare ruse, observată în ultimele luni, stârnește neliniște în capitalele europene. Șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei, Kaupo Rosin, a explicat că aceste schimbări vor duce la o prezență mai consistentă a trupelor ruse în apropierea frontierelor NATO.

„Rusia a demonstrat că poate trimite unități în luptă după doar una-două săptămâni de pregătire. Acestea s-au întors rapid din Ucraina, dar mai devreme sau mai târziu vor reveni la granițele noastre”, a declarat Rosin.

Oficialii militari din statele baltice avertizează că, după încheierea războiului din Ucraina, amenințarea unui atac rusesc asupra țărilor lor va crește considerabil.

Un plan secret de apărare pentru flancul estic

În urmă cu nouă zile, generalul Christopher Donahue, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a prezentat delegaților celor 32 de state membre o nouă „Concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”.

Documentul, cu o lungime impresionantă – 4.400 de pagini –, detaliază scenarii, responsabili și termene pentru fiecare etapă a apărării colective. În centrul planului se află utilizarea pe scară largă a dronelor și a sistemelor autonome de luptă, alături de consolidarea cooperării între armatele naționale.

Printre măsurile propuse se numără:

-dislocarea unui volum mai mare de armament greu de-a lungul frontierei estice a NATO;

-crearea unei rețele integrate de schimb rapid de date între forțele armate ale statelor membre, pentru coordonarea imediată a operațiunilor.

„Rusia va continua să acționeze imprudent”

Diplomați occidentali recunosc că riscul unei confruntări directe nu poate fi ignorat. Fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat recent că „alianța trebuie să fie pregătită nu doar pentru un adversar agresiv, ci și pentru unul neglijent și imprevizibil”.

„Rusia este slăbită, dar încearcă să convingă lumea că este încă ursul de altădată. Este exact comportamentul care o face periculoasă”, a avertizat Whitaker.

O nouă etapă a Războiului Rece?

Sursele citate de Welt descriu momentul actual drept o tranziție spre o postură de apărare pe termen lung, cu accent pe descurajare și reacție rapidă. În culisele NATO, se discută deja despre „adaptarea gândirii strategice la o confruntare de durată” cu Rusia – una în care linia dintre pace și război devine tot mai subțire.

„Suntem încă în faza zero, dar trebuie să acționăm ca și cum faza unu ar putea începe mâine”, a concluzionat generalul citat de presa germană.

