NATO ia în calcul reguli comune privind doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian european, în contextul unor suspiciuni privind Rusia

Alianța Nord-Atlantică analizează posibilitatea stabilirii unor proceduri comune pentru gestionarea incidentelor în care aeronave militare neautorizate pătrund în spațiul aerian al statelor membre – o măsură menită să răspundă unei serii de incursiuni recente suspectate a fi orchestrate de Rusia, informează The Telegraph.

Discuțiile vizează în special crearea unui cadru unitar pentru evaluarea și interceptarea aeronavelor ostile, în special a celor dotate cu armament de atac la sol. Potrivit surselor citate, planul propus ar permite statelor membre să ia decizii rapide și coerente în situații de încălcare a suveranității aeriene.

Noile reguli au fost discutate de miniștrii Apărării din statele membre NATO în cadrul unei reuniuni oficiale de miercuri, 15 octombrie.

Criterii comune pentru angajarea țintelor aeriene

Conform propunerilor aflate în dezbatere, două elemente-cheie ar urma să stea la baza evaluării riscului: tipul de armament aflat la bordul aeronavei și traiectoria de zbor.

Oficiali din domeniul apărării au subliniat că avioanele de luptă echipate cu rachete aer-sol trebuie considerate drept potențiale amenințări și, în consecință, ar putea fi doborâte dacă pătrund neautorizat în spațiul aerian al unei țări membre.

Scopul noilor linii directoare ar fi eliminarea ambiguităților în cazul unor situații de criză, prin stabilirea unor standarde comune de răspuns, în conformitate cu dreptul internațional și cu regulamentele NATO.

Seria de încălcări ale spațiului aerian european continuă

Discuțiile privind aceste noi reguli au loc pe fondul unei intensificări a activității aeriene suspecte deasupra Europei, începând cu sfârșitul lunii august. Mai multe state au raportat incursiuni ale unor drone neidentificate în apropierea aeroporturilor sau a unor infrastructuri militare sensibile.

În Danemarca, activitatea pe aeroportul din Copenhaga a fost suspendată pe 22 septembrie, în urma unor survoluri de drone considerate „extrem de sofisticate” de către autoritățile locale. Pe 28 septembrie, armata daneză a semnalat noi prezențe de drone în apropierea unor baze militare.

Norvegia a raportat, la rândul ei, incidente similare, inclusiv închiderea temporară a aeroportului din Oslo. În aceeași perioadă, Suedia, Finlanda și Lituania au detectat zboruri neautorizate de drone în apropierea unor instalații critice, iar anchetele de securitate au fost deschise în mai multe cazuri.

Germania și Franța au semnalat, de asemenea, activitate suspectă deasupra unor baze militare și infrastructuri esențiale. În noaptea de 3 octombrie, drone neidentificate au fost observate în apropierea aeroportului din Munchen, ducând la perturbarea traficului aerian și la întârzieri care au afectat peste 10.000 de pasageri.

Suspiciuni legate de implicarea Rusiei

Deși nu a fost emisă o responsabilitate oficială, suspiciunile legate de implicarea Rusiei sunt tot mai frecvent exprimate în rândul liderilor europeni. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că Moscova ar putea fi implicată în aceste acțiuni, subliniind că numărul incidentelor depășește nivelul atins în perioada Războiului Rece.

Merz a menționat, totuși, că dronele detectate nu erau echipate cu focoase și păreau a desfășura misiuni de recunoaștere, nu operațiuni directe de atac.

Pe 1 octombrie, autoritățile franceze au reținut un petrolier sub pavilion Benin, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Conform presei daneze, nava ar putea avea legături cu activitatea dronelor observate în Danemarca. Cu toate acestea, vasul și-a reluat ulterior traseul spre Canalul Suez, pe 3 octombrie.

Reacție coordonată în fața noilor provocări

Posibilitatea elaborării unui set de reguli comune pentru angajarea aeronavelor ostile reflectă nevoia de coeziune și reacție rapidă în fața provocărilor hibride tot mai frecvente la granițele NATO.

Potrivit analiștilor, stabilirea unor protocoale clare ar putea funcționa atât ca măsură de apărare activă, cât și ca instrument de descurajare strategică, în special într-un context regional marcat de incertitudine și tensiuni crescânde.

