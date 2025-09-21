NATO adoptă tehnologie turcească pentru a contracara incursiunile rusești. Sistemul Merops, testat în Polonia și România

Pe fondul intensificării incursiunilor aeriene ale Rusiei în estul și sud-estul spațiului aliat, NATO recurge, într-un gest cu greutate simbolică și tehnologică, la o soluție de origine turcă: sistemul de supraveghere aeriană Merops, dezvoltat de compania ASELSAN.

Decizia, anunțată de surse diplomatice și confirmată de agenția germană DPA, presupune un transfer rapid de echipamente și o etapă accelerată de instruire în Polonia și România – cele două state aflate în prima linie a contactului aerian cu flancul estic al Federației Ruse.

Pentru instruire, NATO mizează pe un partener puțin obișnuit în acest tip de colaborare: Ucraina, care ar urma să contribuie cu expertiză practică, dobândită în ani de război cu dronele rusești. Primele activități de instruire ar putea începe chiar zilele următoare, semnalând o urgență pe care Alianța nu o mai ascunde.

Ce este Merops și de ce contează?

Merops – acronim pentru Multispectral Extended Range Optical Sight – este un sistem optic multispectral de ultimă generație, capabil să detecteze ținte aeriene chiar și în condiții meteo dificile: praf, fum sau plafon gros de nori. A fost prezentat public pentru prima dată în 2022 și poate fi montat atât pe drone, cât și pe elicoptere.

Elementul esențial al Merops constă în capacitatea sa de a opera în spectrul infraroșu mediu și scurt, permițând detectarea țintelor în amurg, noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută. Tehnologia este completată de un pachet software de procesare a imaginilor care înglobează algoritmi de inteligență artificială, pentru identificarea automată a amenințărilor și clasificarea acestora.

Potrivit producătorului, Merops poate urmări simultan mai multe obiective, recunoaște tipare termice (isoterme), generează imagini în culori false pentru o mai bună diferențiere și funcționează într-un interval de temperatură cuprins între –40°C și +70°C – o caracteristică esențială pentru teatre de operații cu climat variabil, precum cel est-european.

România, în prim-planul testării

Faptul că România este una dintre primele țări care vor testa și integra acest sistem în cooperare cu NATO nu este întâmplător. În ultimele luni, mai multe drone rusești – unele prăbușite, altele interceptate – au fost detectate în proximitatea graniței cu Ucraina. Deși oficialii de la București au evitat să dramatizeze, tensiunea pe teren e reală.

Adoptarea sistemului Merops vine, astfel, nu doar ca o măsură de protecție, ci și ca un semnal politic: Turcia, stat membru NATO cu relații ambivalente față de Rusia, contribuie activ la consolidarea flancului estic al Alianței. O demonstrație tehnologică, dar și una de loialitate geopolitică.

Tehnologie turcească, miză transatlantică

Decizia NATO de a utiliza tehnologie turcească într-un domeniu atât de sensibil nu e lipsită de nuanțe. În contextul în care relațiile Turciei cu SUA și Uniunea Europeană au oscilat în ultimii ani, proiecte de acest tip contribuie la reconsolidarea încrederii reciproce. Ankara reușește, astfel, să-și reafirme relevanța strategică, nu doar ca membru NATO cu poziție cheie între Marea Neagră și Orientul Mijlociu, ci și ca actor tehnologic emergent.

Mai mult decât atât, faptul că Ucraina – stat non-membru – este cooptată în procesul de instruire indică o deschidere strategică nouă din partea NATO: colaborarea practică în afara cadrului formal de aderare. Este, poate, unul dintre cele mai concrete exemple ale unei formule de „parteneriat avansat” în context de război.

Merops nu este doar un sistem optic sofisticat. În mâinile NATO, devine un instrument de protecție, de descurajare și, în același timp, de comunicare strategică. Flancul estic al Alianței rămâne vulnerabil, dar nu inactiv. Iar într-o Europă în care războiul se joacă tot mai mult în aer, capacitatea de a vedea înainte de a fi văzut poate face diferența între conflict și prevenție.

