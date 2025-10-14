NATO rămâne vigilent în fața oricărei amenințări. Cea mai mare navă militară din lume, în Marea Nordului

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a fost reperat recent în apele reci ale Mării Nordului. Cu cele 90 de avioane de luptă complet echipate și gata de acțiune, prezența sa trimite un semnal strategic fără echivoc: NATO rămâne vigilent în fața oricărei amenințări emergente din est.

Avioanele de la bord sunt dotate cu rachete aer-aer cu ghidaj termic, iar activitatea de pe puntea portavionului indică o stare de alertă permanentă. Deși oficial nu se vorbește despre o țintă anume, detalii subtile lasă să se înțeleagă percepția reală a militarilor. În sala de briefing, de pildă, tronează o machetă a unui avion de luptă rusesc Suhoi, SU-30, cu însemnele Federației Ruse bine vizibile – semn că direcția potențială a unui conflict este deja analizată.

„Noi ne antrenăm în fiecare zi pentru a fi mai buni decât adversarul. Oricine ar fi el. Eu sunt doar un căpitan. Politica o face președintele. Dar dacă el sau aliații din NATO cer ceva, noi suntem gata”, a declarat comandantul navei, căpitanul David Skarosi, pentru publicația germană BILD.

Trimiterea portavionului în regiune este temporară, dar simbolismul este greu de ignorat. Este o demonstrație de forță, dar și un exercițiu de descurajare – mai ales într-un context geopolitic tensionat, în care Federația Rusă și-a intensificat activitatea militară în regiunile nordice.

Experții atrag atenția că, în eventualitatea unui conflict deschis cu Rusia, regiunea Arctică ar putea deveni rapid un teatru de operațiuni de prim rang. Rusia deține deja un avantaj geografic semnificativ în zonă, iar lipsa de reacție fermă a Occidentului în ultimele decenii a contribuit la întărirea pozițiilor Moscovei. NATO, în schimb, este în plină recuperare — iar desfășurarea unor nave de talia Gerald Ford poate fi văzută și ca parte a acestei curse de reechilibrare strategică în nordul înghețat.

