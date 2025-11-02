Nicușor Dan, despre retragerea trupelor americane: „Nu e o problemă de securitate. Miza e economică, nu militară”

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:25
238 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că planul administrației americane de a reduce prezența militară în Europa de Est, inclusiv în România, are mai degrabă o semnificație simbolică, fără a afecta în mod real securitatea regională.

„Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii”, a spus Nicușor Dan.

Declarația vine în contextul în care mai mulți congresmeni, de ambele tabere politice, s-au arătat hotărâți să blocheze inițiativa președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din bazele NATO de la granița cu Rusia, inclusiv din România.

Accent pe investiții, nu pe trupe

Întrebat dacă intenționează să solicite o suplimentare a efectivelor americane staționate în România în cadrul vizitei oficiale pe care o va face anul viitor în Statele Unite, Nicușor Dan a explicat că prioritatea va fi una economică, nu militară.

„Lucrul cel mai important în relaţia viitoare dintre România şi Statele Unite este o prezenţă economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a afirmat șeful statului.

Acesta a mai precizat că retragerea anunțată nu face decât să readucă numărul militarilor americani la nivelul existent înainte de războiul din Ucraina, fără implicații asupra garanțiilor de securitate oferite de NATO.

#NATO, #Nicusor Dan, #America , #stiri Europa
