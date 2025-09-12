NATO, prinsă nepregătită în fața Rusiei. Rata de doborâre a dronelor rusești în Polonia, mai mică decât a Ucrainei ANALIZĂ

Drone rusești ieftine, construite din lemn și spumă, au pătruns săptămâna aceasta în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte cu sisteme de apărare ce valorează milioane de dolari. Episodul a expus o realitate incomodă: NATO nu are încă un răspuns eficient și sustenabil la aceste atacuri de mică amploare, dar cu efect strategic major, scrie politico.eu.

Miercuri, 10 septembrie, au fost identificate cel puțin 19 aparate fără pilot care au intrat pe teritoriul polonez. „Este un test politic și militar din partea Rusiei. E bine că Polonia a detectat și a doborât dronele, dar situația ridică mari semne de întrebare”, avertizează Ulrike Franke, expertă la European Council on Foreign Relations.

Rezultatul a fost însă modest în comparație cu reacțiile obișnuite ale Ucrainei: NATO a reușit să intercepteze aproximativ trei drone, în timp ce Kievul anunță în mod constant rate de succes între 80% și 90%, chiar în fața unor atacuri masive.

Drone ieftine, arme costisitoare

Discrepanța este evidentă: drone rusești ce costă circa 10.000 de dolari fiecare au mobilizat avioane de vânătoare F-35, sisteme Patriot și alte echipamente în valoare de miliarde. Cinci drone se aflau pe traiectorie directă către o bază NATO și au fost interceptate în cele din urmă cu resurse colosale.

„Ce facem, trimitem F-16 și F-35 de fiecare dată? Nu este sustenabil. Trebuie să ne dotăm cu sisteme anti-dronă adecvate”, punctează Franke.

Polonia a invocat Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, ceea ce a dus la consultări urgente între aliați. Atât Polonia, cât și Letonia și-au închis temporar spațiul aerian estic, iar NATO ia în calcul „măsuri defensive” suplimentare.

Lecții din Ucraina

Problema este bine cunoscută. Ucraina nu folosește sisteme Patriot de sute de milioane pentru a intercepta roiuri de drone kamikaze. În schimb, produce și desfășoară mii de drone de interceptare, combinate cu mijloace electronice de bruiaj. Rezultatul: un scut flexibil și mult mai ieftin.

Chiar și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a admis în discuțiile cu ambasadorii UE că alianța nu își poate permite să trimită constant avioane stealth împotriva dronelor rusești.

Charly Salonius-Pasternak, analist la Nordic West Office, spune că adaptarea NATO este întârziată: „Întrebarea este simplă: cum doborâm drone ieftine fără a folosi rachete de milioane de euro? Lecția nu e nouă. Problema e că Europa a făcut prea puțin.”

Industria de apărare caută soluții

Unele state europene și-au accelerat investițiile. Suedia a prezentat recent Nimbrix, o rachetă de cost redus pentru drone de mici dimensiuni. Franța a comandat deja un demonstrator de sistem laser anti-dronă, dezvoltat de un consorțiu format din MBDA, Safran, Thales și Cilas.

Totuși, ritmul de implementare este lent. „Startup-urile au avansat mult, dar Europa nu cumpără încă aceste soluții”, observă Franke.

Două provocări rămân decisive, spun experții: apărarea trebuie să fie stratificată, cu mijloace electronice și cinetice combinate, și să țină pasul cu evoluția rapidă a tehnologiei, unde atât Rusia, cât și Ucraina se adaptează constant.

Un nou tip de cursă a înarmării

Generalul francez Thierry Burkhard rezumă problema direct: „Pentru anumite echipamente, trebuie să cumpărăm în loturi mari și să acceptăm că vor fi fie distruse pe front, fie depășite tehnologic în doar câțiva ani. Nu mai putem gândi în logica armelor de durată.”

Atacul asupra Poloniei nu a produs victime și nu a provocat pagube majore. Însă mesajul transmis de Moscova este clar: chiar și cu drone rudimentare, Rusia poate forța NATO să cheltuie sume enorme și să își dezvăluie vulnerabilitățile.

