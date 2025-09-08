NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”

Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, relatează POLITICO.

Exercițiile, care se vor desfășura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei și Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se pentru o posibilă confruntare cu forțele NATO.

„Trebuie să luăm în serios exercițiile din apropierea granițelor NATO și UE; atât țările vecine, cât și NATO în sine le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat ministrul adjunct al apărării din Lituania, Tomas Godliauskas. „Lituania și aliații noștri sunt pregătiți, uniți și vor monitoriza îndeaproape evoluția situației, fiind gata să răspundă dacă va fi necesar”, a asigurat oficialul lituanian.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la mai bine de trei ani după ce a atacat Ucraina – un război care a costat Rusia peste un milion de victime și a distrus cantități uriașe de echipament, dar care a și stimulat economia de război a Rusiei.

Având în vedere îngrijorarea crescândă a NATO că Rusia ar putea intensifica războiul în curs cu Ucraina atacând un membru al alianței – posibil una din țările baltice –, NATO urmărește cu mare atenție dacă Zapad oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă, a declarat Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius.

„NATO monitorizează foarte atent activitatea militară a Rusiei. Nu vedem nicio amenințare militară imediată împotriva vreunui aliat NATO. Cu toate acestea, rămânem vigilenți”, a declarat alianța.

„Este de așteptat ca scenariile acestor exerciții să indice tipul de război pentru care se pregătește Rusia împotriva Occidentului”, a precizat NATO.

Cum răspunde NATO

Ca răspuns, țările NATO care se învecinează cu Rusia organizează propriile exerciții militare.

Tarassis 25 implică 10 țări nord-europene membre NATO, în timp ce Lituania va organiza propriul exercițiu de apărare națională, Thunder Strike.

Polonia organizează Iron Defender-25, la care participă 30.000 de soldați, în această săptămână. „Polonia va răspunde la exercițiile Zapad 2025 într-un mod adecvat din partea poloneză”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de radio polonez RMF.

Rusia organizează exerciții Zapad cam o dată la patru ani din 1999, iar îngrijorarea cu privire la acestea este oarecum o tradiție. Deși sunt exerciții defensive din punct de vedere formal, cel din 2009 a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei, iar exercițiul din 2021 a dus la o concentrare masivă de forțe în Belarus, care au fost utilizate câteva luni mai târziu pentru a ataca Ucraina.

Ce vor exersa militarii ruși

Trupele ruse și belaruse vor exersa, între altele, planificarea utilizării sistemelor de rachete cu capacitate nucleară Oreșnik.

Organizatorii Zapad susțin că exercițiile lor nu vor depăși 13.000 de persoane, iar Belarusul a declarat că invită observatori din țările NATO, precum și din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Însă Rusia desfășoară, de asemenea, alte trei exerciții separate cu țări membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), mascând dimensiunea reală a exercițiilor, a declarat Consiliul German pentru Relații Externe. CSTO include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan.

Exercițiul Zapad va acoperi districtele militare Moscova și Leningrad din Rusia, enclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Barents și Belarus.

Unele exerciții – în apropierea satului belarus Goja și în Dobrovolsk, Kaliningrad – vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de Polonia și Lituania. Trupele vor fi poziționate și pe ambele părți ale Coridorului Suwałki, fâșia de 70 de kilometri dintre Belarus și Kaliningrad, considerată pe scară largă unul dintre cele mai vulnerabile puncte din Europa.

Serviciile de informații militare din Lituania se așteaptă ca până la 30.000 de soldați să participe la Zapad – mult mai puțini decât în 2021, când au participat aproximativ 200.000 de soldați. Acesta este un efectiv departe de ceea ce ar avea nevoie Rusia pentru a ataca un membru NATO, mai ales în contextul războiului din Ucraina, a spus Janeliūnas.

Risc de escaladare

Cu toate acestea, Moscova ar putea folosi exercițiile pentru a testa reacția NATO la provocări precum încălcarea spațiului aerian, atacuri cibernetice sau chiar sabotarea infrastructurii civile – evaluând cât de repede răspund aliații și dacă atribuie responsabilitatea Rusiei.

Acest lucru crește pericolul unei escaladări.

„Este foarte posibil ca anumite semnale coincidente să fie interpretate ca un atac real asupra țărilor NATO”, a avertizat Janeliūnas. „Trebuie să înțelegem un lucru simplu: în timpul exercițiilor militare, când armele sunt pregătite, este adesea dificil să distingem simularea de acțiunea militară reală”, spune profesorul lituanian.

Dar Godliauskas, adjunctul ministrului apărării, dă asigurări că Lituania este capabilă să diferențieze amenințările. „Avem capacitatea de a observa și de a răspunde, precum și de a face distincția între un accident și o amenințare reală”, a spus el.

În ciuda acestui fapt, Godliauskas atrage atenția că „este nerealist să ne așteptăm la o probabilitate zero de incursiuni aeriene”.

În iulie, două drone au intrat în spațiul aerian lituanian din Belarus, iar țara și-a închis recent spațiul aerian de-a lungul frontierei cu Belarus până la 1 octombrie.

